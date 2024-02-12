Мусорный ветер, дым из трубы…

Вечером 11 февраля на Театральной площади в Гатчине прошел санкционированный митинг, посвященный экологическим проблемам города и района, главная из которых – полигон твердых бытовых отходов «Новый Свет-Эко» и его флюиды. Количество участников акции не превышало заявленной численности – 150 человек, остальные – за «ленточкой». Люди принесли самодельные плакаты: «Право на чистый воздух = Право на жизнь!», «Хватит травить нас и наших детей!», «Мы хотим жить», «Новый Свет-Эко» – угроза Гатчине» и т.п.

Организаторы довели до сведения собравшихся правила проведения акции – согласно федеральному законодательству. Граждан предупредили: не выдвигать никаких требований, кроме заявленных экологических, не закрывать лица – полиция должна видеть всех. Несовершеннолетним и пьяным участие запретили.

Главной целью собрания организаторы объявили подписание резолюции, тщательно подготовленной и отредактированной. Активистка Юлия Ганюшина зачитала текст резолюции в адрес президента и правительства Российской Федерации, правительств Ленинградской области и Санкт-Петербурга, областных комитетов: по природным ресурсам, по обращению с отходами и комитета государственного экологического надзора, а также в адрес природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, администрации Гатчинского района и ООО «Новый Свет-Эко».

От имени граждан России, проживающих в городе Гатчине и Гатчинском районе, в резолюции изложены требования к соответствующим организациям: провести независимую инвентаризацию загрузки полигона отходами, исключить из территориальных схем обращения с отходами полигон «Новый Свет-Эко» в случае подтверждения недостоверности данных, послуживших основанием внесения полигона в эти схемы, перераспределить потоки отходов из Петербурга на другие полигоны области, аннулировать лицензию ООО «Новый Свет-Эко» в связи с расхождениями в документах по загрузке полигона.

Авторы документа требуют не допустить включения полигона в территориальные схемы обращения с отходами двух регионов – Ленобласти и Петербурга – на 2025 год, не отодвигать дату вывода полигона из эксплуатации и исключить вывоз грунта категории чрезвычайно опасных отходов с полигона «Красный Бор» на полигон «Новый Свет-Эко».

Также в резолюции есть требование установить дополнительные стационарные посты мониторинга атмосферного воздуха в деревнях Шаглино и Верево, включить все посты в Гатчине и районе в Единую государственную информационную сеть и предоставить доступ всем желающим к онлайн-приложению плюс оперативно размещать информацию о состоянии окружающей среды на сайте Гатчинской администрации и в соцсети.

Кроме того, составители резолюции требуют инициировать новые общественные слушания по изменению генплана Пудомягского поселения в части снижения класса опасности возможных к размещению предприятий и отозвать разрешения на строительство и размещение в Гатчине предприятий, чей класс опасности не соответствует генеральному плану города и т.д.

Еще в числе требований резолюции – разработка областного норматива качества атмосферного воздуха с точки зрения запаха и оценка риска для здоровья населения с учетом состояния окружающей среды.

От губернатора Ленинградской области, депутатов областного парламента, главы администрации Гатчинского района и гатчинских депутатов авторы резолюции ждут поддержки всех требований и принятия исчерпывающих мер по их реализации. От адресатов требуется дать мотивированный ответ в установленные законом сроки.

Как прокомментировала резолюцию Юлия Ганюшина, все требования можно разделить на три части:

- Первая касается полигона «Новый Свет-Эко». Мы нашли множество нарушений, но госорганы нас игнорируют. Мы хотим, чтобы полигон закрыли. Второе: мы узнали про федеральный Экопромпарк и хотим, чтобы не было двух опасных объектов рядом, поэтому требуем моратория на введение в действие Экопромпарка и, соответственно, рекультивации полигона «Новый Свет-Эко». А третье – в промзонах у нас еще очень много подозрительных предприятий, которые могут под прикрытием полигона нарушать экологическое благополучие Гатчинского района. Нам не предоставляют никакой информации от комитета по здравоохранению с оценкой рисков для здоровья. Мы хотим, чтобы к проблеме подошли комплексно и учитывали суммарное влияние всех предприятий на экологию.

На митинге выступила глава Пудомягского поселения Лилия Буянова, напомнившая об обещании закрыть полигон «Новый Свет-Эко» еще в 2017 год:

- Нас спрашивают: «А куда везти мусор из Питера?». Разве мы с вами должны решать этот вопрос? Есть соответствующие комитеты, в чьей компетенции находится тема мусора. …А тем временем полигон источает миазмы и яды, причем не только на весь Гатчинский район, но и за его пределы.

Координатор экологического движения «РазДельный Сбор Гатчина» Инга Тюкавина призвала всех вступить в группу экоактивистов, отказаться от пластиковых упаковок и заняться раздельным сбором мусора, чтобы не пополнять пресловутый полигон экологически вредными и опасными отходами.

Участники митинга – жители Гатчины и окрестностей – жаловались на отвратительный запах, заставляющий задраивать окна и не выходить на улицу, на проблемы со здоровьем – сонливость, ощущение сухости и першения в горле и в носу, частые головные боли. Люди связывают это с вредоносной деятельностью полигона. Многие высказывали опасения по поводу будущего детей и внуков.

- Когда-то Гатчину называли «сиреневой», это был курортный город, здесь располагались дачи, люди приезжали сюда ради свежего воздуха, – напомнила жительница Больших Колпан Галина Юрьевна. – А какая перспектива у наших детей? Дышать этими ядами? Никто не слышит наших обращений, значит, кому-то это выгодно?

На вопрос, услышат ли гатчинцев после данного митинга, Галина Юрьевна ответила: «Митинг увидят и услышат, но ничего не сделают. Требуем от имени гатчинцев, чтобы губернатор Ленинградской области жил в столице Ленинградской области вместе со своей семьей».

По мнению организаторов протестной акции, резолюция – это единственный на сегодня документ, который может повлиять на ситуацию и заставить власти предпринять какое-то действие. Первые подписи под документом были поставлены прямо на митинге. Далее активисты отвели на подписание три дня – в пунктах сбора подписей по всему городу, чтобы затем отправить резолюцию адресатам.

Екатерина Дзюба

На странице группы «Эко-Гатчина» в социальной сети «ВКонтакте» размещен список адресов, где можно поставить подпись под резолюцией.