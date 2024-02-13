Что не сделаешь, ради любви: сколько россияне готовы потратить на 14 февраля?

Ожидание/реальность

Мы провели в своем Телеграм-канале соответствующий опрос, где спросили у подписчиков, сколько они планируют потратить на подарки к 14 февраля. Голосование проводилось с 7 по 12 февраля и собрало 1863 откликов.

Как ни странно, самым популярным ответом оказался вариант «Ни копейки не потрачу на этот праздник» – за него высказались подавляющие 74% подписчиков. До 500 рублей на подарки потратят 8% опрошенных.

От 1 до 2 тысяч рублей готовы потратить 4% россиян, больше 10 тысяч рублей – 3%. Столько же (3%) высказали мнение, что потратят на подарки для возлюбленных от 500 рублей до 1 тысячи.

По 2% опрошенных проголосовали за варианты «7000-10000 рублей», «4000-5000 рублей» и «2000-3000 рублей».

Потратить на празднование 14 февраля от 5 до 7 тысяч или от 3 до 4 тысяч рублей готовы по 1% участников опроса.

Жадность или принципиальность?

Большинство наших читателей не намерены тратиться на День святого Валентина. Во-первых, многие не видят смысла в этом празднике, потому что есть отечественная альтернатива в виде Дня семьи, любви и верности. Во-вторых, часть населения воспринимает этот день больше как маркетинговый ход и способ продать побольше «всего не очень нужного», то есть, заставить людей потратить побольше денег. Такие порывы всегда в глазах россиян выглядят негативно. Плюс ряд ассоциаций с некими негативными моментами и иностранным происхождением празднества подливают масла в огонь.

Но порадовать любимых все равно «надо», полагает 26% опрошенных. Поэтому большая часть тех, кто выбирает праздник, рассчитывают на незначительные траты – всего до 500 рублей. Это может быть скромный букетик, коробка конфет или открытка.

Столь небольшая сумма оправдывается еще и тем, что скоро предстоят другие траты и более серьезные подарки – впереди 23 февраля и 8 марта. Там уже будут другие траты, а тех, кто готов дарить подарки в разы больше, судя по запросам самих граждан. Например, если верить нашему прошлогоднему опросу, 25% мужчин предпочли бы получить в честь праздника автомобиль, 13% путешествие, а 11% – деньги. Интересно, что самым популярным ответом (29%) оказались носки.

Женщины же хотели на свой праздник получить романтическую поездку, поход в СПА или путешествие (18%). Еще 15% обрадовал бы конверт с деньгами.

Забавно, что ничего не дарить своим половинкам на эти праздники в прошлом году намеревались 32% женщин и 20% мужчин.

В этом году мы планируем провести аналогичный опрос и сравнить результаты.

Что в итоге:

Большинство опрошенных (74%) высказались против покупки каких-либо подарков на 14 февраля.

8% подписчиков ответили, что рассчитывают приобрести подарки на сумму до 500 рублей.

Более 10 тысяч рублей на празднование готовы потратить 3% наших читателей.





Фото freepick.com