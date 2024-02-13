Гатчинское морское собрание отмечает 25-летие

Уважаемые гатчинцы!

Приглашаем всех, кто связан с морем, на торжественное собрание, посвященное 25-летию Гатчинского морского собрания.

Напомним, что гатчинские моряки объединились в 1999 году – 25 лет назад. Все эти годы без их участия не обходилось ни одно мероприятие районного масштаба. Со временем у Морского собрания появился устав, знамя, знаки отличия. А в декабре 2013 года в зале Гатчинского дворца прошла первая ассамблея. Гатчинское Морское собрание включено в Ассоциацию Морских собраний России и Международную ассоциацию общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников.

Мероприятие в честь 25-летия Гатчинского морского собрания, состоится 16 февраля в 17 часов в Гатчинском городском Доме культуры.

Совет старшин Гатчинского морского собрания