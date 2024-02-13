Лось – символ земли Ленинградской

Первый свой рассказ для Ленинградской панорамы я решил посвятить символу нашей области – лосю. Это животное всегда восхищало меня своими размерами, статью, легкостью движения – как по глубокому снегу, так и по болоту, и по лесным завалам. Кто же он такой, лось?..

Для чего лосю рога?

К началу февраля все самцы сбросили свои рога. А начинают они их сбрасывать примерно в конце октября – сразу же после завершения брачного периода. Первыми теряют свою величественную «корону» взрослые самцы – у них на каждом роге минимум по пять отростков. У самых юных лосиков рожки маленькие, с одним или двумя отростками, и сохраняются они на голове иногда до конца января и даже до начала февраля (хотя, оговорюсь, что маленькие рога могут вырасти и у взрослого лося – из-за ослабленного здоровья).

Многие думают, что рога нужны лосям для защиты от хищников. Это совсем не так. Наклонять голову при схватке, к примеру, с волком – слишком опасно. Лоси защищают себя ногами. Удар острых копыт животного смертельно опасен: он способен пробить череп медведю! Рога нужны животным исключительно для брачных турниров, а теперь, когда гон закончился, «корона» стала лишним весом на голове и помехой для передвижения по лесной чаще.

У лосей два рога. Часто они отваливаются одновременно: мне не раз удавалось находить два сброшенных рога на расстоянии 5 метров друг от друга. А бывает, что лось ходит с одним рогом несколько дней. И вот эта ситуация уже явно причиняет животному дискомфорт, ведь рог тяжелый, и голова постоянно клонится набок. Поэтому от второго рога лось пытается избавиться особенно активно. На видео, которое сняла моя видеоловушка, лось с одним рогом усиленно мотал головой из стороны в сторону и при этом делал прыжки, резко ударяя копытами о землю. Все это сопровождалось его недовольным фырканием. Чтобы побыстрее освободиться от рогов, лоси постоянно трутся ими о деревья, оставляя характерные затёсы. Мне не раз приходилось находить рог прямо на дереве – между сучками.

Если вы знаете места, где обитают лоси, то весной, как только сойдёт снег, эти участки леса стоит проверить на предмет сброшенных рогов! Это очень увлекательный вид «тихой охоты». Мой собственный личный рекорд: 7 рогов за один день!

Битва за продолжение рода

Новые рога начнут расти у самцов во второй половине весны. В это же время начинаются роды у лосих. Большинство из них рожают по одному детёнышу, реже – по два, и лишь одна на тысячу лосих может родить тройню.

В этот период лосям-холостякам нечего делить, и они держатся группами – для безопасности. Их рожки сначала растут в виде мягких, нежных образований, покрытых тонкой бархатистой кожицей. Самцы крайне бережно относятся к своим будущим орудиям турниров, ведь пока рога не отвердели, их легко повредить. Если хочется почесать место, где они начинают расти, то уж точно не о ствол дерева, а, например, о свое мягкое колено. Ведь в случае травмы рога начнут расти криво и потеряют свою внешнюю привлекательность. Форма рогов и число отростков отражают физическое состояние животного и в некоторой степени – его возраст. Любые изменения в организме лося отражаются на развитии рогов, в том числе и рацион питания.

Мужская «корона» активно растёт примерно до конца июля. В начале августа, достигнув максимального размера, она начинает отвердевать и превращается в крепкую кость. Бархатистая кожица сморщивается, засыхает, и лоси сдирают её о кусты или небольшие деревца. Как раз к концу лета у лосей начинается гон – время, когда самцам уже нужны рога для борьбы за самку.

Почти два месяца, начиная с конца августа и примерно до середины октября у лосей в нашем регионе длился гон – время продолжения рода. Самцы в поисках невест преодолевают десятки, а иногда и сотни километров, издавая призывный зов, напоминающий глухое мычание или стон. За самок происходят драки, но, как правило, только между равными по силе лосями – мне не раз удавалось снять это на видео. Молодые или слабые самцы – в случае приближения явно сильного противника – незамедлительно убегают.

Если противник не уступает, то противостояние переходит в ожесточённый бой. Два огромных зверя набрасываются друг на друга. Битва может продолжаться более часа.

Удивительно: оружие лосей тоже проходит подготовку перед боем – для того, чтобы рога лучше сцеплялись с рогами соперника, самцы натирают их смолой. Для этого они усиленно трутся своим оружием о стволы сосен: сдирают кору, чтобы выступившая смола попала на рога. В качестве физической подготовки лоси ломают рогами ветки и даже выкорчёвывают небольшие деревца. Если рога были предварительно натерты смолой, то ветки могут на них застрять и продержаться несколько дней! Пару лет назад мне удалось заснять жениха с подобной короной. И он, я вам скажу, был неотразим! Самка, за которой он ухаживал, явно это оценила. Кстати, и для соперников боец с подобной веточно-кустарниковой композицией на голове выглядит более устрашающим!

Во время гона самцы почти не едят и теряют до трети массы своего тела. Зато после гона у них просыпается аппетит, и буквально за месяц животные восстанавливают потерянные килограммы.

Осторожно – лосята!

Лоси – строгие вегетарианцы. Зимой они питаются корой и ветками деревьев и кустарников. По степени предпочтения на первом месте у них ива, затем следует осина, сосна, можжевельник, берёза и замыкает этот список рябина. В день взрослое животное употребляет 30–40 кг еды, затрачивая на это до 11 часов времени!

Питание зимой особенно важно для лосих, ведь в это время у них протекает беременность, а роды начнутся в апреле-мае.

Лосята появляются на свет довольно самостоятельными: новорождённые уже через полчаса могут стоять на ногах. Питаясь материнским молоком, лосята быстро растут и через неделю уже довольно крепко стоят на ногах. Мать выращивает детей одна, самец ей не помогает.

При первой же опасности лосиха старается увести своих малышей. Но иногда, почуяв приближение человека, она успевает увести только одного лосенка, а второй – или затаивается или, наоборот, проявляет к человеку любопытство и даже начинает подходить. К сожалению, в такой ситуации люди зачастую думают, что этот детеныш брошен матерью и нередко забирают его с собой, чтобы сдать в приют для диких животных. Делать этого ни в коем случае нельзя!!! Увидев малыша, надо быстро уйти с этого места. Через какое-то время придёт мать и уведёт его.

Приближаться к «одинокому» лосёнку крайне опасно! Лосиха самоотверженно защищает детей. Своим острым копытом она может нанести удар – вплоть до смертельного, и нападает она в этой ситуации даже на медведя. С матерью лосята остаются до года. В конце весны, при рождении нового потомства, самка отгоняет от себя своих годовалых детей – с этого времени они должны начать вести самостоятельную жизнь.

В заключение хочется сказать, что за последние годы численность лосей в нашем регионе заметно увеличивается, и сейчас в Ленинградской области живёт около 24 тысяч этих лесных великанов!

Павел Глазков

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