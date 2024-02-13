Наш край в акварелях Валентины Филипповой

Член Гатчинского товарищества художников, Всероссийского общества охраны памятников, художник и дизайнер Валентина Филиппова хорошо известна в Гатчинском районе своей творческой и проектной деятельностью.

В своё время Валентина Ивановна была художником при отделе культуры в Гатчине (с 1979 года). Начиная с 1982 года, работала инженером эстетики в ОПХ «Суйда», занималась ландшафтным и интерьерным дизайном. Валентина Филиппова принимала самое активное участие в восстановлении музея А.П. Ганнибала в поселке Суйда. Именно она инициировала и возглавила строительство храма Воскресения Христова в селе Воскресенском по проекту архитектора Александра Семочкина (1994-2000). Проектировала Валентина Филиппова и иконостас этой церкви.

Известна Валентина Филиппова и как талантливый художник-акварелист. Лиричность образов, тёплые, глубокие тона, слегка размытые благодаря особой акварельной технике линии — работы художницы неповторимы и хорошо узнаваемы. Акварель — любимая техника Валентины Ивановны, которая ассоциируется у неё с водой, стихией с женским характером, изменчивым и своенравным. Возможно поэтому акварель считается одной из самых сложных художественных техник. Она требует быстрой интуитивной работы и не прощает ошибок и неосторожных движений. Но именно эта техника придаёт образам и пейзажам особую прозрачность, воздушность и романтичность.

Акварельные работы Валентины Филипповой словно заполнены внутренним светом, который придаёт знакомым пейзажам особенную прелесть и таинственность.

Выставка Валентины Филипповой «Наш край» открыта в духовно-просветительском центре Покровского собора до конца февраля.

Юлия Лысанюк