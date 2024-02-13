О войне и блокаде — по живым документам и картам

Своими размышлениями об этих важнейших событиях гатчинским старшеклассникам рассказал участник поискового отряда «Искра», в недавнем прошлом сотрудник музея «Красногвардейский укрепрайон» Николай Голисев. Так же Николай Эдуардович познакомил школьников с уникальными материалами из своей частной коллекции. Среди них — документы военных лет, газеты, листовки, книги и методички «для выживания», изданные в блокадном Ленинграде 1941-1942 годов.

О блокаде Ленинграда в последние дни говорят очень много, вспоминая и выявляя новые подробности о страшных событиях тех лет. Знают о ней и наши школьники. Но одно дело — слышать об этом или читать, и совсем другое — своими глазами увидеть бесценные свидетельства самих исторических событий.

Внимательно слушая подробный и пронзительный рассказ Николая Голисева, ребята вчитывались в статьи и заметки блокадных газет «В боях за Родину», «Последние известия», «Знамя Победы», передавали друг другу редкий документ - мобилизационное предписание, датированное 22 августа 1942 года. Большое впечатление на старшеклассников произвела также экспозиция ленинградских плакатов военных лет.

Вместе со школьниками Николай Эдуардович «прошёлся» по большой карте «Битва за Ленинград», где наглядно и в подробностях указаны направления боевых действий и места основных сражений на подступах к блокадному городу

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина выражает признательность Николаю Эдуардовичу Голисеву за интересный и познавательный рассказ и предоставленные материалы из личной коллекции.

Юлия Лысанюк