К новым победам – с ковра «Олимпийца»

Одна из старейших спортшкол в Ленинградской области – детско-юношеская спортивная школа № 1 была открыта в Гатчине в 1947 году, и первым отделением школы стала спортивная гимнастика.

- Сначала занимались и девочки, и мальчики, – рассказывает директор Гатчинской спортивной школы № 1 Галина Петрова. – Тренировки проходили в общеобразовательных школах, с 1958 года – в кирхе, в 1994-м нам выделили помещение в Доме культуры в бывшем кинозале «Юность». И вот в 2023 году свершилось – отделение спортивной гимнастики обрело собственный зал…

- Галина Алексеевна, это действительно – прорыв? Гатчинские спортивные гимнастки испокон века становились чемпионками, несмотря на то, что полноценного зала у школы никогда не было…

- Гимнастика в Гатчине всегда была на высочайшем уровне: из стен нашей школы вышли члены сборной Советского Союза, сборной России, на протяжении всех 76 лет наши дети входят в состав сборной страны, идет преемственность поколений.

Если говорить о масштабах нашей деятельности, на данный момент мы единственная спортивная школа в регионе, в которой есть спортивная гимнастика для девочек. В свое время в Ленобласти их было семь, а сейчас осталось две: в Волхове – спортивная гимнастика для мальчиков и мы. Фактически наше отделение гимнастики представляет Ленобласть на Северо-Западе.

Только за последние десять лет три наших воспитанницы входили в состав молодежной сборной России. За минувшую пятилетку на отделении спортивной гимнастики подготовлено пять мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера, 25 перворазрядников; 25 раз наши девочки становились победителями и 73 раза призерами всероссийских соревнований. В 2022 году Зла-та Осокина стала победителем в многоборье открытого Кубка Республики Беларусь и открытого Первенства Беларуси по спортивной гимнастике, а в 2023-м заняла второе место в многоборье на международных соревнованиях «Игры вызова легенд – 2023». Также в 2023 году Злата выиграла Первенство России в многоборье и стала бронзовым призером Кубка России по спортивной гимнастике. И в минувшем году команда Ленобласти, состоящая из гатчинских гимнасток, вернула себе статус победителей Первенства СЗФО.

- С мужской спортивной гимнастикой в Гатчине как-то не сложилось?

- Я работаю с 1988 года – мальчишек в спортшколе уже не было. Вопрос упирается в материально-техническую базу. Женская гимнастика – это четыре вида: прыжок, вольные упражнения, брусья и бревно. В мужской гимнастике другие снаряды, другие упражнения. Даже для женской гимнастики всегда было мало места. Когда после кирхи мы переехали в зал Дома культуры, нам это показалось шикарным: мы переоборудовали бывший кинотеатр, как смогли, но и здесь тоже не было места для вольных упражнений. Ковер постелить было просто некуда. И наш ковер все эти годы лежал в верхнем зале ДК, где тренировались акробаты, и только прошлым летом мы его забрали и постелили внизу, в бывшем зале гимнастики, куда теперь переместилось отделение акробатики, которое тоже кочевало из одного зала в другой – своего пространства не было. А отделению, между прочим, уже тридцать лет!

- Новый ФОК «Олимпиец» на улице Чехова строили пятилетку. Результат оправдал ожидания?

- Знаете, мы верили – и не верили, что наша мечта осуществится. Зал начали строить в 2018 году. Мы очень благодарны администрации Гатчинского района, лично главе администрации Людмиле Николаевне Нещадим, которая все это время держала вопрос под особым контролем. Даже губернатор приезжал, знакомился с ходом строительства. В итоге построили шикарный спортзал – светлый, удобный, который отвечает современным требованиям спортивной гимнастики.

Это типовой проект физкультурно-оздоровительного комплекса, но его спроектировали специально для нашего отделения, зал 13х18 метров полностью оборудован для спортивной гимнастики: сделана яма, корабельный пол с идеальным покрытием. Мы плотно работали с Гатчинским городским управлением строительства, нам купили все, что нужно. Администрация Гатчинского района выделила дополнительные средства, и мы приобрели специальное покрытие под все снаряды. Пока шло строительство, мы распланировали обустройство зала до мелочей, просчитали расстановку снарядов до сантиметра, и фирма, стелившая покрытие, была приятно удивлена – насколько у нас все продумано и рассчитано.

Федерация спортивной гимнастики России подарила комплекс «Крепыш» для малышей, который три года ждал своего часа – его просто некуда было поставить, и в новом зале строители нам его установили: там и гимнастические стенки, и перекладины, и канаты. В общем, впервые за 76 лет у наших гимнасток появился полностью оборудованный зал с настоящим гимнастическим ковром (это довольно сложная конструкция из пружин, фанеры, непосредственно самого коврового покрытия). И этот учебный год мы начали в новом зале.

- Как восприняли дети, тренеры новые условия тренировок? Все довольны?

- Дети даже по-другому стали тренироваться – с большей отдачей, энтузиазмом. Конечно, все по достоинству оценили новый зал! У нас шикарная плеяда тренеров. Евгений Михайлович Дмитриев – председатель Федерации спортивной гимнастики Ленинградской области с 1998 года – работает в нашей школе 30 лет; Тамара Федоровна Бояринцева – выпускница нашей школы, работает уже больше 40 лет в школе. Роза Зиновьевна Буянова преподает у нас гимнастику с 1976 года. У нашего тренерского состава мощнейший потенциал, выпускницы нашей школы Елизавета Алексеева и Светлана Пометько (в 2015 году они заняли третье место на основном чемпионате страны в командном первенстве) вернулись в качестве тренеров. Ученица Юрия Александровича Фенина – мастер спорта международного класса Марина Стяжкина (в 1992 году она стала абсолютной чемпионкой СНГ) – тренер нашей школы и главный тренер Ленинградской области. Ее воспитанница Злата Осокина выступает за сборную страны в основном составе.

- Насколько сейчас востребован этот вид спорта в Гатчине?

- Народу очень много, сейчас на отделении спортивной гимнастики занимаются 234 человека в 19 группах. Пропускная способность зала даже меньше. На развивающие программы мы берем с пяти лет, а на программы спортивной подготовки – с шести. Соответственно, у нас нет проблем с набором вообще. Школа муниципальная, обучение бесплатное. Мы работаем в рамках социального заказа.

- У вас есть отбор детей, или маленьких берете всех?

- На общеразвивающие программы мы берем практически всех детей. А на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки проводим индивидуальный отбор: проверяются физические параметры ребенка, растяжка и т.д. Гимнастика довольно сложный вид спорта с точки зрения координации: тут и бревно, и брусья, и прыжок в яму. Обычно через год занятий по общеразвивающей программе наиболее способные девочки, пройдя индивидуальный отбор, зачисляются в группы начальной подготовки по спортивной программе. Так происходит естественный отбор…

- Галина Алексеевна, вот пятнадцатилетняя Злата Осокина уже три года в сборной России, с 2023 года – в основном составе. Такие успехи – это все-таки талант или упорство?

- Конечно, талант важен, но 90% – это труд. Большой спорт – это большая физическая нагрузка, по две тренировки в день. Для соревнований такого уровня важны еще и психологические особенности, потому что нужно выдержать стресс, мобилизоваться. Многоборье складывается из выступления на четырех снарядах, и каждый неверный жест или шаг может стоить медали.

- Вы рассчитываете вырастить в новом зале еще больше чемпионов?

- Потенциал большой, у нас есть отбор. И есть тренеры, которые могут довести детей до результата. Конечно, ждем новых успехов!

Беседовала Екатерина Дзюба