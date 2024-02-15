Как делают валенки показали большеколпанским дошкольникам

Воспитанникам старшего дошкольного возраста Большеколпанской школы в рамках проекта по туристическо-краеведческому направлению представилась удивительная возможность побывать здесь и воочию увидеть сам процесс изготовления валенок: от начала валяния войлока, до самих валенок, готовых к продаже.

Ребята с большим любопытством слушали экскурсовода, задавали много вопросов, обошли все отделы производства, увидели станки и технику в рабочем режиме. Экскурсия носила познавательный характер и вызвала огромный интерес, как у ребят, так и у взрослых.

От лица администрации Большеколпанской школы хотим выразить большую благодарность за проведение и организацию экскурсии Маргарите Григоровне Гадян и Елене Валентиновне Горбуновой, а также директору производства ПО «Гатчинский Промкомбинат» Оганесу Хореновичу Гадяну.