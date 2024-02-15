Ленобласть развивает электроэнергетику

«В энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2029 года запланировано строительство трех новых подстанций 110 кВ и более 100 километров линий электропередачи. Мощности и основные технические решения по развитию энергосистемы содержатся в схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы. До 2026 года запланирована модернизация двух турбогенераторов Киришской ГРЭС филиала ПАО «ОГК-2». Также планируется реконструкция подстанций 110 кВ Гостилицы, Гарболовская, Сосновская (ПС 547) и Шум. Планируется ввести подстанцию 110 кВ в Касимово. В документ включены строительство и реконструкция линий электропередачи класса напряжения 110–330 кВ общей протяженностью 102,5 км. Работы повысят качество и надежность электроснабжения жителей, предприятий, социальных объектов», - рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Как пояснили в Ленинградском РДУ, при участии сетевых и генерирующих компаний, органов исполнительной власти регионов завершено формирование второго СиПРа по новой модели, принятой с 1 января прошлого года. Ежегодная актуализация главного документа развития электроэнергетического комплекса позволяет гибко реагировать на потребности регионов, реализовывать новые энергоемкие проекты, развивать промышленность, подключать к электросетям новых потребителей.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена 1 января 2023 года в соответствии с поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В спектр задач Системного оператора включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики сроком на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на ближайшие 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети напряжением 110 кВ и выше.