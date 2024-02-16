«Тепловые сети» подвели итоги года

К сожалению, в самом начале прошлого года высокий износ тепловых сетей привел к аварийной ситуации в микрорайоне Аэродром. Общими усилиями вопрос был решен. После чего план подготовки предприятия к проведению отопительного сезона 2023–2024 годов был скорректирован, и на основании этого плана проведен ряд жизненно необходимых для города мероприятий. Работы выполнялись как силами сотрудников предприятия, так и привлеченными подрядными организациями.

Большой объем плановых профилактических и ремонтных работ был выполнен за счет средств предприятия. Это ремонты котлоагрегатов, газового оборудования, оборудования химподготовки, насосных агрегатов, а также электротехнические работы и ремонты тепловых се-тей. В частности, отремонтированы тепловые сети по ул. Леонова, д.14, 16; по ул. Хохлова, д.11А, д.13, д.15; во дворе многоквартирных домов пр. 25 Октября, д.37 - ул. Киргетова, д.8, д.14. Выполнен ремонт трех водогрейных котлов в котельных №7 и №6.

Наиболее затратные мероприятия проведены в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» с привлечением субсидий из бюджетов Гатчины, Гатчинского муниципального района и Ленинградской области. В списке выполненных работ – ремонт теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 по ул. Зверевой, капитальный ремонт теплотрассы от ТК-8 до жилых домов на ул. Слепнева, д.4, к.1, д.2 и ул. Новоселов, д.2, к.1, ремонт участков теплотрасс на территории общественных пространств «Гатчинский дворик» и «Сквер Терентьева» и другие мероприятия.

Также силами МУП «Тепловые сети» в минувшем году было устранено 162 утечки.

Реализация комплекса мероприятий, запланированных на 2024 год, позволит предприятию повышать качество и надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей.

Татьяна Можаева





Фото из архива "Гатчинской правды"