Когда уже люди перестанут бояться Гатчинской КМБ?

- Как строилась стратегия?

- Первое, с чего я начал, это с аудита. Мы провели глубокий аудит финансовой составляющей, кадров, посмотрели всю аналитику с точки зрения закупок, как выстроены механизмы, процессы и вообще менеджмент.

Второй большой аудит касался инженерных служб: вода, тепло, электрика, трубы и т.д. Ходил по подвалам, смотрел, в каком состоянии находятся сети.

Третий важный аудит затрагивал фельдшерско-акушерские пункты. Мы проехали по всем ФАПам, амбулаториям в поселениях, поскольку проект «Здравоохранение» рассчитан, в том числе, на развитие амбулаторной помощи в сельской местности. Проверили ФАПы с точки зрения кадрового обеспечения, финансовой составляющей и самой системы оказания медицинской помощи, поскольку это фундамент любой системы здравоохранения.

- Руки не опустились?

- Нет. Но проблем очень много. Выяснилось, что много лет никто не занимался коммуникациями, трубы изношены, операционные не видели ремонта лет тридцать. Посмотрел оборудование, сам лично прооперировал, чтобы понять, с чем приходится работать хирургам, в каком состоянии оснащение. Есть над чем задуматься…

- Ну, и как оснащение?

- Оснащение в операционных есть, но оно не используется в должной мере, потому что не закупаются расходные материалы. Операционный блок был брошен. Одна операционная сейчас закрыта по предписанию Роспотребнадзора.

- После аудита какие последовали шаги?

- Начал с замены кадрового состава. Поменял большую часть заместителей, привел специалистов из Петербурга, из Москвы. Новый заместитель по медицине – кандидат медицинских наук Павел Кислый, он руководил терапевтической службой клиники СПбГУ. Зам. по организационно-методическому отделу Тимур Миннуллин приехал из Москвы, где руководил отделом платных услуг первого инфекционного госпиталя.

В хирургическое отделение мы пригласили молодые кадры. Привлекли много молодых специалистов, доукомплектовали неврологию в стационаре. В больнице ранее была сокращена дежурная урологическая и лор-служба – теперь мы это все восстанавливаем, чтобы пациенты получали медицинскую помощь по всем направлениям.

В общем, на вопрос: «Что делать?» ответ есть. Будем формировать план на ближайшие пять-семь лет, по-другому никак.

- Сколько врачей вы взяли на работу?

- За три месяца пришло порядка тридцати специалистов. Начали возвращаться сотрудники, уволившиеся ранее. Кроме того, мы активно работаем с будущими медсестрами. Каждый заведующий отделением будет читать лекции в колледже для медсестер. Мы будем брать их на практику, создадим максимально добрую обстановку, чтобы по окончании обучения они пришли к нам.

При поддержке губернатора, комитета по здравоохранению Ленинградской области и его председателя Александра Жаркова всем молодым специалистам выплачивается по 100 тысяч рублей, никому не отказали. Работает программа «Земский доктор», «Земский фельдшер». Гатчинская администрация помогает обеспечивать сотрудников жильем, потому что надо привлекать специалистов извне.

- В амбулаторию кто пришел?

- В амбулаторно-поликлиническую службу пришли фельдшеры, окончившие Гатчинский филиал Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области, медсестры, но доукомплектование продолжается. В поликлинику требуются еще терапевты, оториноларингологи, эндокринологи, кардиологи, неврологи и офтальмологи.

Вместе с проректором по науке и инновационной деятельности СЗГМУ им. И.И. Мечникова, доктором медицинских наук, профессором Натальей Валерьевной Бакулиной, при поддержке областного комитета по здравоохранению мы сделали классный проект для сотрудников: 180 человек бесплатно протестировали на наличие хеликобактера в организме (бактерии, провоцирующей язву желудка). Работники больницы сдавали кровь, делали дыхательный тест, и, в результате, были выявлены случаи наличия хеликобактера. Сейчас всех этих сотрудников пролечим и, таким образом, профилактируем язву желудка.

Кстати, на диспансеризацию приглашаем всех – у нас есть для этого все возможности, а диспансеризацию – «техосмотр» организма – нужно проходить обязательно.

- Какие узкие специалисты появились в больнице, в поликлинике?

- Инфекционист и неврологи в стационаре, хирург – в стационаре и в поликлинике, педиатры в детской поликлинике и в амбулаториях. Мы собрали всех наших целевиков – порядка 170 человек, и они, начиная со студенческой скамьи, будут дежурить в командах с хирургами, заведующими отделениями. Плюс летнюю практику они все будут проходить у нас. Начинаем формировать положительный образ клиники, в которой им предстоит работать.

- Какие запланированы ремонты, реновации, пертурбации?

- В этом году мы начинаем разрабатывать проектно-сметную документацию на Таицкую амбулаторию; будет ли это ремонт или строительство новой – еще предстоит решить. Меняем лифты в хирургическом стационаре и будем строить очистные сооружения для развертывания холерного госпиталя.

- Что, и до этого дойдет?

- Это приказ начальника Роспотребнадзора – на случай вспышки холеры. Гатчина как центральный район должна быть готова к оказанию медицинской помощи. Да, звучит зловеще. Но благодаря развертыванию холерного госпиталя мы меняем очистные сооружения для инфекционного корпуса и улучшаем ситуацию с очистной системой всей КМБ. Это масштабный проект и большая победа. Чтобы инфекционное отделение работало, нужны хорошие очистные, и эти очистные будут обслуживать также хирургический и терапевтический корпус (аналогичный проект действует в больнице им. Боткина).

- В самой инфекционке что-то поменяется?

- Планируется ремонт. Мы идем от очень плохого к менее плохому. Первая и основная проблема – это коммуникации, крыша, операционные. Второе направление – параллельное – это дооснащение: инструменты, технологии, медикаменты. На сегодняшний день, кстати, нет проблем ни с дорогими антибиотиками, ни с их подбором. У нас есть отличный клинический фармаколог, каждый пациент обсуждается на консилиуме, и каждому подбирается именно тот антибиотик, который нужен.

- Есть информация, что в поликлинику и в стационар поступило новое оборудование…

- Мы успели до конца года поставить томограф в поликлинике на Аэродроме. Это Philips, 16/32 среза. Сейчас он работает в режиме тестирования, идет пуско-наладочный процесс, который займет пару месяцев. И можно будет делать компьютерную томографию, в том числе с контрастированием.

В Сиверскую поликлинику поставили маммограф. Отправили в комитет по здравоохранению заявку на обновление парка гастро- и колоноскопов. Своими силами сделали техосмотр всех томографов, рентгенов и починили все, что было сломано. В том числе собрали лапароскопическую стойку, чтобы делать малоинвазивные операции. До этого она просто лежала, пылилась.

- Новый томограф – не единственный в Гатчинской КМБ, до него тоже делали компьютерную томографию. Но почему-то доктора обычно советуют делать КТ в любой клинике Петербурга, только не в Гатчине. В чем причина? Плохое оборудование?

- Не оборудование плохое – качество описания оставляло желать лучшего. Сейчас у нас поменялся руководитель диагностической службы, которая отвечает за КТ, рентгены, гастроскопию и колоноскопию, подключим специалистов извне, чтобы провести аудит описания, и будем стандартизировать весь процесс. Уже есть первые успехи: меньше стали пропускать явных диагнозов.

- Это все бесплатно для пациентов? В том числе и КТ на новом томографе?

- Бесплатно – по полису ОМС. Но только по направлению врачей нашей поликлиники или стационара. Без показаний – «просто так, на всякий случай» – нельзя.

В стационаре у нас появился, наконец, литотриптор (аппарат для дробления камней во внутренних органах). Мы уже выполнили порядка двадцати вмешательств, есть положительные отзывы о литотрипсии в Гатчинской КМБ. Но из-за того, что у нас слабые возможности центрального стерилизационного отделения – ЦСО, мы не можем брать много пациентов. В этом году будет сделан акцент на ЦСО, стерилизация должна быть на высшем уроне. Чем лучше будет работать стерилизационное отделение, тем большему количеству пациентов мы сможем оказывать помощь.

- Говорят, в КМБ резко сократилось количество жалоб на питание…

- Да, в питании наведен порядок. Несколько раз в день главная сестра со старшей сестрой, начмеды и замы ходят снимать пробы. Рацион стал более разнообразным. Предстоит еще ремонт пищеблока.

- Что будет с отделениями стационара? Там, наверное, тоже требуется ремонт?

- Мы будем приглашать специалистов, которые занимаются медицинским проектированием. Поднимем технологические карты, планы, будем все вместе думать, как нам улучшить логистику внутри больницы. Возможно, часть отделений поменяются местами для повышения скорости оказания медпомощи. Поэтому ремонтов пока нет. Но оснащением все равно занимаемся постоянно.

- Ростислав Владимирович, ходят слухи о некой реформе заработной платы, которая грозит сотрудникам КМБ с февраля?

- Цель этой реформы – создать гибкую стимулирующую систему. До сих пор стимулирующая часть зарплаты была фиксированной, сумма оговаривалась в контракте. Я хочу эту систему поменять, чтобы у врачей была возможность получать больше денег в случае переработки. Если врач задерживается на работе, ведет прием пациентов, ему должны оплачивать сверхурочные. А если главврач приезжает в поликлинику в час дня, а доктора уже нет – стимулирующих нет. Наша задача – улучшить систему и сделать ее более прозрачной. Чтобы все понимали, за что трудятся, и как начисляется заработная плата.

Это ведь не мои деньги – это деньги фонда ОМС, которые приходят за больными. Чем больше пациентов, тем выше доход клиники, чем выше доход клиники, тем больше возможностей закупать оборудование, делать ремонты, платить зарплаты. Чем выше поток пациентов, тем выше уровень заработка специалистов. Чем выше уровень заработка специалистов, тем больше приток кадров в больницу – тем выше мотивация для сотрудников.

Кстати, за эти три месяца мы закрыли большую часть кредиторской задолженности Гатчинской КМБ, а в декабре выплатили всем сотрудникам премию.

- Почему до сих пор жители жалуются, что не могут попасть на прием в поликлинику? То номерков нет, то врачей мало…

- Колл-центр работает, и, позвонив заранее, вы всегда запишетесь. Если нужно экстренно, никогда врач не откажет – примет в порядке живой очереди. Мы сделаем единый многоканальный номер, чтобы было удобнее дозваниваться. Сейчас нужно звонить на городской телефон поликлиники: 8-81371-78-0-75.

И – да, если стационар у нас укомплектован, то в поликлинике не хватает и участковых терапевтов, и врачей-специалистов.

- Что в планах на перспективу?

- Необходимо привести в порядок вертолетную площадку, чтобы санавиация работала полноценно. Мы найдем средства и сделаем современную технологичную площадку.

Чтобы ускорить ремонты и закупку оборудования, будем просить спонсорскую помощь у гатчинских предприятий. Прежде всего, это нужно для жителей Гатчины. Если мы все объединимся, мы сможем сделать из районной больницы современную высокотехнологичную медицинскую клинику. К нам пришли специалисты, которые работали в федеральных медицинских центрах – они не могут оказывать медпомощь плохо. Я и моя команда – мы будем выступать гарантами. Хотелось бы, чтобы люди перестали бояться Гатчинской больницы и научились нам доверять.

Беседовала Екатерина Дзюба