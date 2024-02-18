Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Веревское СП:
д. Коммолово,
д. Бугры,
ДНП Горки, частично.
Сусанинское СП:
д. Заборье, ул. Центральная,
п. Сусанино, линия 6-я, ул. 1 Мая, линия 7-я, ул. Некрасова.
19.02.2024 с 11:00 до 17:30
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ул. Большая Советская, ул. Александровская.
19.02.2024 с 10:00 до 16:30
Рождественское СП:
д. Замостье.
19.02. 2024 с 09:00 до 17:00
гп. Вырица:
пр. Пильный д.1-12
ул. Грибная д. 1-23; пр. Островского д.1-16, пр. Кирова д.1-10,
ул. Соседская д.1-16, пр. Коммунальный д.35-80
пер. Безымянный д.1-12, пер. ГЭС д.1-8
19.02. 2024 с 09:00 до 16:00
гп. Сиверский:
ул. Новый тупик д.1-6, ул. Горького д.1-65
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