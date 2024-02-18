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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.02.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Коммолово,

д. Бугры,

ДНП Горки, частично.

 

19.02.2024 с 10:00 до 16:00

Сусанинское СП:

д. Заборье, ул. Центральная,

п. Сусанино, линия 6-я, ул. 1 Мая, линия 7-я, ул. Некрасова.

 

19.02.2024 с 11:00 до 17:30

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Большая Советская, ул. Александровская.

 

19.02.2024 с 10:00 до 16:30

Рождественское СП:

д. Замостье.

 

19.02. 2024 с 09:00 до 17:00

гп. Вырица:

пр. Пильный д.1-12

ул. Грибная д. 1-23; пр. Островского д.1-16, пр. Кирова д.1-10,

 ул. Соседская д.1-16, пр. Коммунальный д.35-80

пер. Безымянный д.1-12, пер. ГЭС д.1-8

 

19.02. 2024 с 09:00 до 16:00

гп. Сиверский:

ул. Новый тупик д.1-6, ул. Горького д.1-65

 