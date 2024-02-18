Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 февраля

«Без боли в сердце жизнь пуста», - утверждал великий русский философ Василий Розанов. Разговор о детских домах невозможен без эмоционального, часто болезненного сочувствия к судьбам детей-сирот. О том, как складываются судьбы детей в период проживания в детском доме и, что особенно важно, после выхода в «большой мир», мы поговорим с заместителем директора по воспитательной работе Сиверского ресурсного центра Светланой Геннадьевной Ляшенко, воспитателем с многолетним стажем Лидией Ионатовной Князевой и заместителем директора по семейному устройству Екатериной Михайловной Мухориной.