Гатчинскому морскому собранию – 25 лет!

Торжество прошло в зале Гатчинского городского Дома культуры. Поздравить членов одного из старейших морских собраний новой России приехали почетные гости - представители различных общественных объединений офицеров флота, морских учебных заведений, руководители Гатчинского района, морские кадеты Гатчинской школы №11, а также родные и близкие моряков.

Чеканя шаг, знаменная группа внесла флаг Российской Федерации, знамя Гатчинского морского собрания и знамя морских кадетских классов имени адмирала Комарицына. По традиции ассамблея открылась исполнением гимна Гатчинского морского собрания.

- Военные моряки, флотоводцы - гордость и сила России. Они вписали в историю нашей страны немало славных страниц. Выражаю вам искренние слова благодарности. Ваше мужество, отвага и верность России заслуживают самого большого уважения и признания. Желаю вам здоровья и благополучия, - поздравил собравшихся глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и рассказал о славных морских традициях Гатчины и своем личном участии в создании Гатчинского морского собрания.

От руководителей Гатчинского района и всех его жителей Виталий Филоненко вручил Морскому собранию подарок и провел церемонию награждения именными часами.

Первым памятный подарок получил капитан первого ранга в отставке, доктор технических наук, профессор, старшина Морского собрания Владимир Колесник. Владимир Андреевич - уроженец Гатчины, выпускник школы №9, стоял у истоков Морского собрания и лично работал над созданием гатчинских морских кадетских классов. Сейчас он продолжает научную деятельность и преподает в Военно-морском политехническом институте. В Морском собрании Владимир Андреевич отвечает за взаимодействие института с морскими кадетскими классами.

Именными часами награжден председатель Морского собрания, капитан первого ранга в отставке Олег Лякин. Военную службу Олег Викторович проходил на дважды Краснознаменном Балтийском и Краснознаменном Северном флотах, командовал большой дизельной подводной лодкой с крылатыми ракетами, службу окончил в должности начальника штаба дивизии атомных подводных лодок.

Виталий Филоненко вручил именные часы старшине Гатчинского морского собрания Дмитрию Козлову. Гвардии майор морской пехоты запаса Балтийского флота, командир отделения морской пехоты Дмитрий Козлов - участник боевых действий на Северном Кавказе, имеет боевые ранения. В октябре 2023 года был мобилизован в Костромской полк ВДВ с присвоением воинского звания гвардии майор ВДВ. Дмитрий Козлов - участник СВО. В настоящее время находится в отпуске по ранению.

Председатель Гатчинского морского собрания Олег Лякин доложил ассамблее о проделанной работе за 25 лет и прошедший 2023-й год. Вспомнили всех, кто стоял у истоков, и приветствовали аплодисментами тех, кто все 25 лет в строю и продолжает общественную работу.

В настоящее время собрание состоит коллективным членом в Адмиралтейском координационном совете ветеранов ВМФ, в ассоциации ветеранов ВМФ, в ассоциации «Морских собраний России» и в совете ветеранов Гатчинского района.

Численность активных членов Гатчинского морского собрания - 72 человека. Так сложилось, что большую часть составляют офицеры ВМФ, но есть и капитаны гражданского и рыболовецкого флотов, есть представители промышленности.

Всего за 25 лет Морское собрание организовало, провело и приняло участие в более 650 мероприятиях. Причем, большинство из них – с участием морских кадетов.

В 2023 году ряды Морского собрания пополнились двумя новыми членами. Одному из них – Сергею Ястребцеву в этот праздничный день было вручено удостоверение.

С благодарностью Олег Лякин отметил, что теперь у Морского собрания есть своя кают-компания, помещение для которой предоставила директор школы №11 Раиса Василиу.

С теплыми поздравлениями на ассамблее выступили коллеги по общественной работе, приехавшие из разных регионов страны. Их памятные подарки в честь 25-летия организации теперь будут украшать кают-компанию Морского собрания.

От ассоциации ветеранов ВМФ Гатчинское морское собрание поздравил и вручил памятный адрес Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров.

За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, популяризацию морских традиций и профессий многие активные члены собрания и директор Гатчинской школы №11 получили ордена и медали Санкт-Петербургского морского собрания. Награждение провел председатель Санкт-Петербургского морского собрания Сергей Ирютин. Памятный адрес передали руководители Адмиралтейского координационного совета и председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева.

Воспитанники Гатчинских морских кадетских классов, имеющие хорошие показатели в учебе, и их преподаватели были награждены грамотами и книгами.

Торжественную часть продолжил тематический концерт, где прозвучало много песен о море. С концертной программой выступил вокальный ансамбль ветеранов Северного флота «Всегда в строю» (г.Тосно) под руководством подполковника Геннадия Букина.

Ярким было выступление Георгия Маралова - сына члена Морского собрания, начальника штаба дивизии атомных подводных лодок Северного флота, капитана дальнего плавания Сергея Маралова. Многие моряки помнят Георгия с детства по участию в общественных мероприятиях. И вот теперь он вырос, отслужил срочную военную службу в войсках РЭБ и вернулся домой.

Творческие подарки к 25-летию Морского собрания сделали ансамбль бального танца «Партита», квартет «Арт-кадет», трио «Кадеточка» и кадет Владислав Резников.

Татьяна Можаева