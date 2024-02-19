Ленобласть приглашает волонтеров благоустройства

«Ленобласть приглашает волонтеров на Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2024 году. Они будут помогать жителям выбирать общественные пространства, которые обретут новый облик в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 417 человек из нашего региона уже подали заявки — спасибо им и каждому из 500 волонтеров, поучаствовавших в поддержке голосования в прошлом году. Приглашаем всех регистрироваться на платформе Добро.рф и помогать делать Ленобласть еще красивее и комфортнее», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Помочь сделать свой город красивее может любой житель России, достигший 14 лет. Ребята, взрослые, волонтеры серебряного возраста будут помогать жителям на голосовании за общественные пространства, которые обретут новый облик в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Он создан президентом России Владимиром Путиным. Концепция нацпроекта основывается на активном участии жителей в выборе территорий для благоустройства в своем городе или поселке. Волонтеры привлекают участников, объясняют цели и значение голосования, работают на информационных точках в общественных пространствах, на массовых мероприятиях. Их работу организуют региональные волонтерские штабы — в нашем регионе это Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.