На спортивном олимпе - гатчинцы

Чествование номинантов и лауреатов региональной спортивной премии по итогам 2023 года состоялось на итоговой коллегии комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Спортивный актив региона приветствовал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. По видеосвязи в мероприятии приняла участие депутат Госдумы, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Среди первых поздравления принимал Олег Дмитриевич Баканов – тренер-преподаватель Гатчинской спортивной школы № 1: ему присвоено звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области».

В номинации «Спортсмен 2023 года» в группе «виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр» победила серебряный и бронзовый призер Кубка России, обладатель двух золотых и серебряной и бронзовой медалей Первенства России по спортивной гимнастике среди юниорок Злата Осокина (Гатчинская спортивная школа №1).

Номинантом премии стал двухкратный серебряный призер Чемпионата России по настольному теннису Максим Гребнев (центр «Ника»).

В этой же номинации в группе «виды спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» победила трехкратный победитель международных соревнований, чемпион России, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата России, трехкратный победитель Первенства России по настольному теннису Татьяна Чикунова (центр «Ника»).

Номинантом премии стал серебряный призер чемпионата России – спорт слепых (шашки-64) Александр Зорин (Гатчинский район, Всероссийская федерация спорта слепых).

За подготовку спортсменов – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований в 2023 году победу в номинации «Тренер 2023 года» одержала мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Марина Стяжкина (Гатчинская спортшкола №1), подготовившая Злату Осокину.

Номинантом премии стала мастер спорта по настольному теннису Татьяна Шевченко (центр «Ника»), подготовившая Максима Гребнева и других ярких спортсменов.

За активную работу по подготовке спортивного резерва спортивных сборных команд Ленинградской области по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр в 203 году, в номинации «Тренер года» победил тренер по футболу Александр Черевко, подготовивший молодежную команду по футболу спортивной школы «Ленинградец».

Номинантом премии стала опытный тренер-преподаватель Галина Новикова (Гатчинская спортшкола №2), подготовившая серебряного призера Первенства России по скалолазанию Варвару Ильчук и серебряного призера Всероссийских соревнований Захара Воробьева.

Кроме того, лауреатами премии в номинации «Спортивные надежды» стали Кирилл Давиденко (спортивная школа «Ленинградец») – лучший игрок Северо-Западной юношеской футбольной лиги, обладатель Кубка СЗФО по футболу, серебряный призер чемпионата СЗФО по футболу и Александра Аюкова (Гатчинский район, Спортивная федерация тайского бокса Ленинградской области) – победитель Первенства России по муайтай.

Еще одна награда - «За лучший спортивный кадр 2023 года» была вручена сиверскому фотографу Антону Зянтерекову. Победный кадр он сделал на Кубке губернатора Ленинградской области по конкуру, который проходил во Всеволожском районе в конном клубе «Дерби».

Татьяна Можаева

Фото предоставлено организаторами церемонии