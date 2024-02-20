Войсковицкое поселение: результаты и перспективы

Территория, землепользование

Территория Войсковицкого поселения составляет 3126 га. В состав муниципального образования входит 2 поселка - Войсковицы и Новый Учхоз и 3 деревни - Тяглино, Карстолово и Рябизи.

В 2023 году присвоено 110 адресов земельным участкам, жилым домам и другим объектам. В рамках соглашения с комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района проведено обследование 30 земельных участков.

В целях реализации 75 областного закона по обеспечению земельными участками многодетных семей проведена работа по формированию 32 земельных участков в д. Карстолово. Но, к сожалению, до конца эту работу не удалось довести в связи с тем, что не принят обновленный генеральный план Войсковицкого поселения. В настоящее время, после очередных доработок, генеральный план снова направлен на согласование в правительство Ленинградской области.

Общегосударственные вопросы

За 2023 год в администрацию поселения от граждан поступило 591 письменное обращение, что на 20% больше, чем годом ранее, из них: 261 обращение по вопросам землеустройства, 200 обращений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством, 25 обращений по нарушению тишины и покоя граждан в ночное время, 91 обращение по вопросам выдачи справок и характеристик, ещё 14 обращений на иные темы.

В настоящее время администрация оказывает 47 муниципальных услуг, все услуги можно получить в филиалах многофункционального центра.

В социальной сети «ВКонтакте» ведется официальная группа администрации Войсковицкого поселения, в которой размещается информация о деятельности органов местного самоуправления, и где жители могут оставлять свои предложения. В течение 2023 в социальных сетях администрацией было размещено 528 постов и более 300 ответов на вопросы пользователей сети.

В 2023 году сотрудниками администрации были составлены и направлены в административную комиссию 13 протоколов об административных правонарушениях. Основные нарушения: парковка автотранспорта на газоне, торговля в неотведенных для этого местах, нарушение тишины и покоя в ночное время, не проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского.

В рамках выполнения задач специальной военной операции жители поселения проходят службу по контракту в именных артиллерийских батальонах и в рамках частичной мобилизации в иных воинских подразделениях. Благодаря поддержке предпринимательского сообщества, общественных организаций и неравнодушных жителей нашим защитникам была оказана помощь в необходимом оснащении.

Бюджет, экономика

Одной из главных задач органов исполнительной власти является грамотное распоряжение средствами бюджета. Доходная часть бюджета Войсковицкого поселения в 2023 году исполнена на 96 498 тыс. руб. Расходная часть бюджета составила 92 423 тыс. руб.

Наши основные налогоплательщики: АО «Коммунальные системы Гатчинского района», АО «Племенная птицефабрика Войсковицы», АО «ОДК-СЕРВИС», ООО «Торус», ООО «Байкал». На 1 октября 2023 г. зарегистрировано 77 юридических лиц и 174 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность на нашей территории.

Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям составил более 155 млн рублей. Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию по итогам 9 месяцев выросла до 57 709 руб.

Агропромышленный комплекс муниципального образования сохраняет положительные тенденции развития. Основная доля продукции сельского хозяйства производится на АО «Племенная птицефабрика Войсковицы». За 9 месяцев 2023 года произведено 71,5 млн штук яиц. Также на нашей территории осуществляют деятельность 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на разведении крупного и мелкого рогатого скота, разведении осетровых рыб и выращивании овощей.

Жилищное хозяйство

По подразделу бюджета «Жилищное хозяйство» расходы в 2023 году составили 1736 тыс. руб. Средства пошли на оплату взносов за капитальный ремонт региональному оператору, оплату услуг расчетного центра, содержание и ремонт свободного жилья, выплату субвенций по передаче полномочий по жилищным вопросам.

Управляющей компанией МУП ЖКХ «Сиверский» проводились работы по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов. Основные виды выполненных работ - промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления, локальный ремонт кровельных покрытий, ремонт инженерных сетей, ремонт водосточных систем, ремонт подъездов, герметизация межпанельных стыков и замена домофонов.

В марте 2023 года завершены работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома № 10 на пл. Манина в пос. Войсковицы. Работы выполнены в рамках реализации мероприятий по предоставлению муниципальным образованиям дополнительной помощи в форме субсидий некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта МКД ЛО» в соответствии с постановлением правительства Ленобласти № 499. В ходе выполнения работ произведена полная замена изношенного шиферного кровельного покрытия общей площадью 1320 кв. м, деревянной стропильной системы, капитально отремонтированы вентиляционные шахты, утеплено чердачное перекрытие. Общая стоимость выполненных работ капитального ремонта крыши составила 12 271 тыс. руб.

В связи с неотложной необходимостью переноса сроков капитального ремонта фасада дома № 2 по ул. Молодёжная в пос. Войсковицы, вызванной нарушением строительной целостности балконных плит, кирпичной кладки парапета и отмостки, администрацией поселения совместно с МУП ЖКХ «Сиверский» в настоящее время заключен договор с ООО «ГермесПроект» на разработку проекта капитального ремонта фасада данного дома. Стоимость проектных работ составляет 300 тыс. руб. со сроком их окончания и передачей разработанных решений в «Фонд капитального ремонта» на рассмотрение и согласование - не позднее марта 2024 года.

На 1 января 2024 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 3 семьи. В реестре граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, состоит 13 семей.

Бесплатная приватизация жилья продолжается, и в ушедшем году в собственность граждан путем приватизации было передано 5 квартир.

Коммунальное хозяйство

Отопительный сезон на нашей территории проходит достаточно стабильно, а возникающие неисправности оперативно отрабатываются ресурсоснабжающими предприятиями. В рамках подготовки к отопительному сезону 2023–2024 годов организацией АО «Коммунальные системы Гатчинского района» были выполнены работы по промывке и гидравлическому испытанию наружной системы теплоснабжения, а также ремонту и техническому обслуживанию котельных в пос. Войсковицы и Новый Учхоз.

Несмотря на большую работу ресурсоснабжающей организации, управляющей компании и администрации, задолженность населения перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса ежегодно растет и составляет уже более 62 млн рублей. Продолжается претензионная работа с должниками по плате за наем жилого помещения, направляются досудебные уведомления и подаются заявления о взыскании задолженности в судебный участок.

Продолжается работа по обустройству контейнерных площадок на территории поселения. В отчетном году в рамках реализации областного закона «О старостах» была оборудована площадка для сбора и временного хранения ТКО в дер. Рябизи, стоимость выполнения работ составила 266 тыс. руб. Переустроена и вынесена из охранной зоны ЛЭП площадка для сбора и временного хранения ТКО вблизи дома № 3 по пл. Манина в пос. Войсковицы, стоимость работ составила 599 тыс. руб.

Благодаря активности жителей деревни и лично старосты Л.Н. Немовой в 2023 году завершена газификация дер. Рябизи. Приняты в эксплуатацию построенные подводящий и распределительный газопроводы и осуществлён пуск газа. Подключение индивидуальных жилых домов граждан к построенной сети газораспределения осуществляется по программе «догазификации».

Благоустройство

На благоустройство в 2023 году направлено 27 981 тыс. руб.

Весной и осенью 2023 г. были проведены субботники и месячник по благоустройству территории, в ходе которых вывезено более 50 куб. м мусора. Весной, в период месячника, высажено более 50 саженцев хвойных и лиственных деревьев и 450 ед. цветов.

Для обеспечения чистоты на территории постоянно работают дворники. Весь летний период скашивание газонов выполнялось трактором и работниками с ручными бензокосами.

На организацию уличного освещения и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2023 году было направлено 3 694 тыс. руб., из них:

- 3 062 тыс. руб. составила плата за электроэнергию;

- 632 тыс. руб. направлено на техническое обслуживание, модернизацию и ремонт существующих сетей уличного освещения.

Всего в 2023 году приобретено и установлено 53 новых светодиодных светильника, смонтировано 360 пог. м новых линий, установлено 7 новых опор.

В рамках прочих мероприятий по благоустройству использовано 6,2 млн руб., эти средства пошли на следующие цели:

- заработная плата работников по благоустройству;

- закупка инструмента, инвентаря и хозяйственных товаров, содержание и ремонт техники, приобретение ГСМ;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз ТКО;

- проведение акарицидной (противоклещевой) обработки кладбищ и общественных пространств;

- произведен спил 34 аварийных деревьев, проведена обрезка и кронирование более 400 деревьев и кустарников;

- оборудовано 2 контейнерные площадки;

- разработана проектно-сметная документация на перспективные объекты благоустройства.

В 2023 году на средства областного бюджета проведены работы по химической обработке борщевика Сосновского на площади 130 гектаров, стоимость работ составила 810 тыс. руб. Был использован новый гербицид «Магнум», который отличается системным действием: он проникает в корень, останавливая рост растения, а также сохраняется в почве, препятствуя прорастанию семян. Механическим способом было обработано более 60 га.

В рамках реализации областного закона №3-оз выполнены работы по ремонту тротуара от сбербанка до автодороги А-120 на сумму 555 тыс. руб. В ходе работ было заменено асфальтовое покрытие тротуара и оборудовано две водопропускные трубы. Также в рамках указанного областного закона выполнен ремонт уличного освещения в частном секторе пос. Войсковицы, в ходе которого произведена замена устаревшего осветительного оборудования с большим энергопотреблением на новое светодиодное на сумму 599 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в пос. Новый Учхоз выполнено благоустройство общественного пространства «Танковая аллея». Стоимость реализованного проекта составила 14 519 тыс. руб., финансирование осуществлялось из федерального, областного и местного бюджетов. Было обустроено 470 кв. м асфальтового покрытия для подъезда и парковки автомобильного транспорта, 578 кв. м покрытия пешеходной зоны из тротуарной плитки, установлено 315 пог. м бортового камня, 18 светильников на опорах и 2 прожектора. Смонтирована система видеонаблюдения с 9-ю камерами, установлено 10 информационных стендов с историко-тематической информацией, установлены городские качели и скамейки для отдыха и досуга, высажено 5 берёз и 270 пог. м живой изгороди из кустов кизильника, обустроен газон.

В 2023 году, в ходе проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», наибольшее количество голосов получил проект благоустройства «Детская спортивно-игровая площадка на ул. Молодёжная между домами 4, 6, 8», который будет реализован в 2024 году, муниципальный контракт на выполнение работ уже заключен. Данным проектом предусматривается создание детской спортивно-игровой площадки с новым современным оборудованием, по всей площади будет обустроено травмобезопасное прорезиненное покрытие, тротуары, места отдыха с зелёными насаждениями, освещением в тёмное время суток и видеонаблюдением.

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий для благоустройства сельских территорий на ул. Молодёжной в пос. Войсковицы подготовлен к реализации в текущем году новый объект - «Памп-трек». Это велосипедная трасса с искусственными неровностями кольцевой формы для катания на велосипедах и самокатах, с освещением в тёмное время суток.

В рамках реализации областного закона №3-оз в 2024 году запланирован ремонт тротуара от автодороги А-120 до ул. Ростова и ремонт уличного освещения на улицах Солнечная, Озёрная, Авиационная, Новосёлов в пос. Войсковицы с заменой старого изношенного осветительного оборудования на новое светодиодное.

Ремонт и содержание дорог

Финансирование дорожной деятельности в 2023 году по разделу бюджета «Дорожное хозяйство» составило 5 402 тыс. руб.

В рамках содержания автомобильных дорог, дворовых территорий и тротуаров регулярно проводились работы по устранению ямочности и подметанию, а в зимний период - по уборке снега и антигололедной обработке.

После проведённых земляных работ при газификации д. Рябизи выполнены работы по ремонту дорожного покрытия ул. Возрождения и пер. Полевой. Всего использовано более 300 куб. м щебня для ремонта 750 пог. м дорог в деревне, в текущем году работу продолжим по остальным улицам.

Завершен ремонт дворовой территории у дома № 2 по пл. Усова в пос. Новый Учхоз. На финансирование этих работ были направлены средства депутатских фондов депутатов ЗакСа Т.В. Бездетко и С.В. Коняева, а также средства местного бюджета. Было заменено и расширено асфальтовое покрытие дворового проезда, обустроен тротуар, установлен новый бордюрный камень, реконструировано уличное освещение, а специалистами ресурсоснабжающей организации АО «Коммунальные системы Гатчинского района» выполнены работы по ремонту водопровода. Стоимость работ по ремонту дворовой территории дома составила 2 240 тыс. руб.

В текущем году, в соответствии с решением жителей, запланирован ремонт участка автомобильной дороги ул. Фабричная на въезде в дер. Карстолово в асфальтовом исполнении.

В течение года рассчитываем расширить перечень объектов ремонта по нашим дорогам.

Культура, спорт, молодежная политика

В структуре расходной части местного бюджета 2023 года на культуру, спорт и молодежную политику направлено более 36 млн. руб.

Войсковицкий центр культуры и спорта – это площадка для становления и вовлечения всех слоёв населения в социально-активную, культурную и спортивную жизнь.

В 2023 году продолжилась реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в части ремонта нашего учреждения. Проведено благоустройство прилегающей территории Дома культуры: заменено асфальтовое покрытие, обустроены пешеходные зоны, смонтировано новое освещение. В текущем году планируется оборудовать навесной вентилируемый фасад.

Указом Президента России Владимира Путина 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. 17 и 18 марта в Войсковицком центре культуры и спорта прошел XVIII муниципальный фестиваль вокально-хорового творчества учащихся и учителей Гатчинского муниципального района, посвящённый Году педагога и наставника и 100-летию со дня рождения И.И. Шварца. Мероприятие ежегодно собирает около 1 500 учащихся, учителей и родителей. В прошлом году в нем приняло участие 29 школ Гатчинского района.

Прошедший год был объявлен губернатором Ленинградской области Годом команды знаний 47, этой тематике был посвящен наш праздник - День образования Войсковицкого сельского поселения.

Успешно реализует свою деятельность наш молодежный совет. Разносторонняя деятельность помогает социальному, культурному, духовному и физическому развитию, расширяет возможности в выборе своего жизненного пути, в достижении личного успеха. В течение 2023 года молодежный совет участвовал в VI открытой спартакиаде молодежных советов Гатчинского района и по итогам года занял 3 место. В сентябре 2023 года команда молодежного совета принимала участие в образовательном молодежном форуме «ГРОМ», а в декабре в составе делегации от Гатчинского района ребята посетили Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

С целью трудового воспитания и занятости несовершеннолетних в летний период были временно трудоустроены 24 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.

22 апреля прошёл XVII фестиваль молодых семей Гатчинского района «Всё начинается с семьи». Войсковицкое поселение представляла семья Белозеровых, которая стала победителем конкурса.

Активную работу продолжает филиал школы третьего возраста по организации досуга для старшего поколения. В 2023 году удалось провести первый открытый фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряные звезды», в котором приняли участие 17 творческих коллективов.

Здоровый образ жизни, организация спортивного досуга и занятия по отдельным видам спорта – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Спортсмены Войсковицкого поселения принимают участие в районных, областных и региональных соревнованиях и турнирах, а также активно проводят мероприятия для жителей поселения. 29 января состоялся открытый турнир Войсковицкого поселения по тхэквондо, посвященный дню полного снятия блокады Ленинграда. В соревнованиях выступили более 120 участников из спортивных клубов Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.

Благодаря инициативе женсовета наше поселение стало участником проекта, который реализуется АНО «НАСЛЕДИЕ» при поддержке администрации Гатчинского района и гранта губернатора Ленинградской области. Члены семей участников СВО приняли участие в мероприятиях квартирника «Все свои».

В помещении Войсковицкого центра культуры и спорта открылась новая точка по плетению маскировочных сетей для отправки участникам СВО. Для всех желающих волонтеров благотворительный фонд «Зов Федотовой» проводит обучение и кураторскую помощь.

Проведены целевые мероприятия по поздравлению семей и детей участников СВО с Днем знаний и Новым годом. На территории поселения организована акция «Все для Победы», в рамках которой организован сбор гуманитарной помощи.

Задачи на 2024–2028 годы

1. Завершить внесение изменений в документы территориального планирования, что позволит продолжить развитие промышленной зоны в п. Войсковицы и обеспечить участками под застройку многодетные семьи.

2. Строительство амбулатории в п. Войсковицы. Выполнены предпроектные работы, подготовлено заключение обоснования инвестиций. По имеющимся сведениям, объект включен в областную программу.

3. Завершить капитальный ремонт Центра культуры и спорта и отремонтировать стадион.

4. Завершить ремонт всех дворовых территорий многоквартирных домов на нашей территории.

5. Продолжить строительство современных детских игровых площадок и общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

6. В ближайшие годы считаем необходимым завершить ремонт районных автодорог на нашей территории: это подъезд к д. Карстолово и д. Карстолово-

д. Рябизи.

7. Проведение капитального ремонта жилого фонда и дворовых территорий военного городка в Новом Учхозе.

8. В рамках реализации поручения президента в течение двух лет планируется догазификация 116 домовладений.

Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам в решении вопросов местного значения, определяющих качество жизни нашего населения: правительство Ленинградской области, администрацию Гатчинского района, сотрудников нашей администрации, депутатов, руководителей предприятий и учреждений, руководителей общественных организаций, старост, членов инициативных комиссий и всех неравнодушных жителей. Уверен, вместе мы сможем сделать многое!