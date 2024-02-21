Резьба по дереву русской истории и духовности

Валентин Плискин привёз свои удивительные работы в Гатчину из Луги. Именно там он поселился в 1990 году, оставив позади шумную суетливую Москву. О чём, кстати, совсем не жалеет. Идея создавать красоту своими руками привлекала его всегда. Он и сам любил творить с юных лет, и хотел учить этому детей. Окончив школу, Валентин Иосифович поступил в педагогический институт, чтобы стать учителем труда в школе. Но в итоге выбрал другую профессию, уйдя работать на авиационный завод.

Осваиваясь в Луге, Валентин Иосифович перепробовал разное - валил лес, строил дома: девяностые годы, как мы помним, были сложными для всех. В 1998 году он начал свою трудовую деятельность на Лужском абразивном заводе, став слесарем высшего разряда. Но тяга к творчеству не покидала его.

Судьба свела Валентина Плискина со старым и опытным столяром из деревни Наволок, благодаря которому он научился чувствовать и слышать дерево, правильно работать с инструментом. Интересно, что дерево притягивало его всегда и прежде. Будущий мастер чувствовал в нём уникальный живой материал, который сохраняет тепло и добрую энергию, с радостью отдавая их человеку.

Однажды, ремонтируя очередной деревянный дом, Валентин Иосифович выполнил по просьбе заказчика резьбу по дереву. Возможно, именно это определило его дальнейшую судьбу. После этого заказа о нём пошла народная молва как о профессиональном резчике, специалисте своего дела.

А в 2011 году, путешествуя по Карелии, он посетил музей в Сортавале, где были выставлены уникальные работы выдающегося мастера рельефной резьбы Кронида Гоголева. По его словам, с тех пор они и «заболел» этим прекрасным видом искусства.

Сначала Валентин Плискин вырезал деревянные миниатюры, затем стал делать картины из дерева в технике глубокой резьбы. Со временем, совершая паломничества по святым местам (Соловецкие острова, Валаам, Вырица, Псков, Новгород, Золотое Кольцо, Вологодчина) и погружаясь в историю родной земли, Валентин Иосифович освоил новые для себя темы — историю Древней Руси, русского Севера, православные сюжеты. На создание картин его вдохновляют жития и труды Серафима Вырицкого, Сергия Радонежского, Александра Невского, Соловецких святых.

Как говорит мастер, на одну работу у него уходит не меньше месяца. В качестве материала он чаще всего использует липу с её мягкой и податливой древесиной. Валентин Плискин не использует краски в своих деревянных картинах, но его работы не выглядят бесцветными. Он умело обыгрывает иные средства выражения — рельефность древесины, её природную теплоту, пластику, игру цвета и оттенков.

В итоге получаются работы очень выразительные, объёмные, местами даже ажурные. В них много воздуха, света и тепла. Изображённые фигуры выразительны и динамичны; пейзажи, интерьеры, внутреннее убранство помещений точны и достоверны — вплоть до миниатюрных икон на стенах храма или деревенской избы.

В каждой работе чувствуется глубокий духовный смысл, заложенный в неё автором, каждая словно рассказывает историю своих героев, уходящую корнями в глубину веков.

Творчество Валентина Плискина хорошо известно в Луге. Выставки его работ проходили также в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше и в музее Рерихов в Изваре. Участвовал мастер и в областных выставках — сборных и персональных. Теперь возможность познакомиться с творениями мастера деревянных работ Валентина Плискина появилась и у гатчинцев.

Юлия Лысанюк