Доходы и расходы бюджета растут

Субсидии и субвенции

Председатель комитета финансов Любовь Орехова рассказала, какие изменения предлагается внести в доходную часть бюджета района.

В частности, налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 427 млн рублей (первоначальный план – 4 млрд 73 млн руб.). Налог на доходы физических лиц увеличится на 412,5 млн рублей. На 14,5 млн возрастет плата за негативное воздействие на окружающую среду: прогнозные показатели предоставлены главным Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В 2024 году ожидается поступление 75 млн рублей.

За счет субсидий и субвенций из областного и федерального бюджета доходы возрастут на 85,3 млн. Это в том числе субсидии на модернизацию учреждений образования, обеспечение жильем детей-сирот и прочее. За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Гатчинского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, добавляется 20,2 млн рублей. На 575 тысяч предлагается увеличить финансирование грантов для победителей региональных конкурсов, которые получат спортивный клуб Большеколпанской школы «Радуга» и победитель Ленинградского областного конкурса «Школа года – 2023» Гатчинская школа № 9.

Школьные реновации и пятая «Точка роста»

Расходную часть бюджета Гатчинского района предлагается увеличить на 1 млрд 708,7 млн рублей, в том числе более 1,5 млрд - собственные бюджетные средства, включая остатки на счете на 1 января 2024 года.

В рамках поправок в бюджет дополнительные расходы на образование составили 720 млн рублей, в том числе порядка 94 млн будет направлено на капремонт и оснащение Высокоключевой средней школы, 8,5 млн рублей - на оборудование столовой и пищеблока Дружногорской школы, 20,6 млн рублей - на ремонт инженерных сетей Дружногорской школы и входной группы Коммунаровской школы № 3, 34,1 млн рублей - на ремонт спортивных площадок филиала Вырицкой средней школы № 1 и Кобринской школы.

На разработку проектно-сметной документации, экспертизу и технологическое присоединение к сетям в рамках строительства общеобразовательной школы в Гатчине на улице Крупской планируется потратить 67,5 млн рублей; 28,5 млн рублей – на строительство пристройки к Гатчинскому лицею № 3 для размещения начальной школы и детского сада. 58,5 млн рублей запланировано на разработку проектно-сметной документации, экспертизу и технологическое присоединение для строительства общеобразовательной школы в Малом Верево; 2,7 млн – на актуализацию проекта строительства административного здания и открытой спортивной площадки в детском лагере «Лесная сказка» в Тайцах. 79,1 млн рублей планируется потратить на строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции детского сада № 13 в Гатчине (строительно-монтажные работы, корректировка проектно-сметной документации, строительный, авторский надзор, технологическое присоединение); общая стоимость строительства составляет 253 млн рублей.

Еще 130 млн рублей запланировано на строительство детско-юношеской спортивной школы в Коммунаре, на ул. Просвещения. Проектно-сметная документация разработана, положительное заключение «Леноблэкспертизы» получено. Общая стоимость проекта – 411 млн рублей.

150 млн рублей планируется на закупку оборудования для строящейся школы на Аэродроме и 16 млн – на ремонт Таицкой средней школы для создания пятой в Гатчинском районе «Точки роста».

На ЖКХ, дороги и автовокзал

На реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства планируется потратить дополнительно 47,3 млн рублей. В том числе 11,3 млн рублей на обслуживание инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения Музейного центра и музея-усадьбы Набокова в Рождествено, 12 млн рублей на приобретение дизель-генераторов, 20 млн на приобретение и подключение к сетям газовой блок-модульной котельной для жилого дома № 2 на ул. Крупской в Сиверском и прочее.

В дорожной сфере дополнительно запланировано потратить 144 млн на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 60 млн рублей на реконструкцию подъезда к деревне Хаймино. 14,1 млн рублей планируется на проектно-изыскательные работы на реконструкцию участка автодороги Мариенбург – Котельниково – Педлино – Черново. 3,9 млн рублей – на разработку проектно-сметной документации на строительство участка улично-дорожной сети в Гатчине: продолжение улицы Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчине на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФ).

66 млн рублей запланированы на ремонт подъезда к деревне Карстолово, 3,5 млн – на завершение строительства участка автодороги от шоссе Мины – Новинка до деревни Клетно, 176,1 млн рублей – на выполнение работ, связанных с регулярными перевозками пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам на территории Гатчинского района, и 7 млн – на разработку проектно-сметной документации на строительство автовокзала в Гатчине.

На культуру и физкультуру

На продолжение строительства крытой ледовой арены в Гатчине планируется потратить 56,6 млн рублей, 12,3 млн – на приобретение пассажирского автобуса для перевозки спортивных сборных команд Гатчинского района, 3,6 млн – субсидии на открытие отделения по синхронному плаванию в центре подготовки спортивного резерва «НИКА».

На ремонт учреждений культуры предусмотрено 9,2 млн рублей. В эту сумму входит финансирование ремонта фасада Коммунаровской школы искусств, ремонт концертного зала детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, работы по антитеррористической безопасности в доме-музее Исаака Шварца, а также ремонт пожарной сигнализации и обустройство пандусов в Сиверской школе искусств.

В рамках стимулирования экономической активности предусмотрены субсидии муниципальному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района на приобретение и установку мебели, техники и оборудования для бизнес-инкубатора в Тайцах – 4,1 млн рублей.

9 поселений и «Юность»

Городским и сельским поселениям Гатчинского района в порядке предоставления субсидий и межбюджетных трансфертов предложено направить 198,4 млн рублей. Комиссией проведен конкурс на получение субсидии из бюджета Гатчинского района на инвестиционные проекты, по итогам которого был составлен рейтинг инвестпроектов, реализуемых на территории Гатчинского района. В том числе субсидии городским и сельским поселениям на строительство и капитальный ремонт объектов составят 170,2 млн рублей: 13 поселений получили субсидии на реализацию 20 проектов.

На реализацию мероприятий в рамках программы «Комфортная городская среда» запланировано 220,5 млн рублей. Средства получат девять поселений, в том числе Гатчина – на реконструкцию площадки «Юность». 10 млн направят Елизаветинскому поселению на подготовку и проведение Дня Гатчинского района в 2024 году и т.д.

С учетом предлагаемых поправок доходы бюджета Гатчинского района в 2024 году увеличатся на 533,1 млн рублей и составят 10 млрд 269,6 млн рублей. Расходы вырастут на 1 млрд 709 млн рублей и достигнут 11 млрд 544 млн рублей. Дефицит бюджета района увеличится на 1 млрд 175,6 млн рублей (в т.ч. за счет остатков на счете бюджета) и составит 1 млрд 274,2 млн рублей.

Депутаты единогласно решили принять предлагаемые поправки в бюджет.

ЖКХ «Сиверский»:

вопросов больше,

чем ответов

Председатель комитета управления имуществом Александр Аввакумов довел до сведения депутатов перечень объектов недвижимости, передаваемых в собственность Большеколпанского поселения и Гатчинского района. Также был утвержден отчёт «Об исполнении прогнозного плана приватизации имущества Гатчинского района за 2024 год».

На заседании депутаты заслушали представителей двух организаций, деятельность которых напрямую влияет на качество жизни населения. Главный инженер МУП ЖКХ «Сиверский» Виталий Рыжов выступил с докладом об оказываемых населению услугах, о ремонтных работах, которые провело предприятие за год. У депутатов возникло много вопросов по поводу деятельности ЖКХ «Сиверский». Руководитель признал, что нареканий от жителей поступает много, предстоит большая работа по устранению недостатков.

Также с докладом выступил директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго «Гатчинские электрические сети» Евгений Скляров.

Екатерина Дзюба