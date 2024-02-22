«Герои никогда не умирают…»

Почтить память героя собрались многочисленные коллеги и друзья. Люди не скрывали слез. Участвовали жена Сергея Викторовича – Ольга Николаевна и сын Богдан.

Сергей Шевнин родился в 1978 годе в Пензе. Жил в Гатчинском районе, в поселке Сиверский. Работал на заводе «КРИЗО» с 2017 по 2019 годы. В 2022 году ушел добровольцем на СВО защищать Родину. Он погиб в канун новогодних праздников – 30 декабря 2023 года. За участие в СВО награжден государственными наградами.

Церемонию открытия мемориальной доски Сергею Шевнину провели коллеги - главный инженер завода «КРИЗО» Андрей Ильин и заместитель главного инженера, начальник службы основных фондов Юрий Баранов. Доска установлена на фасаде здания у центральной проходной.

- С началом СВО в нашей стране произошли изменения, которые затронули всех, – отметил помощник главы администрации Гатчинского района по вопросам СВО Тимофей Материков. - Гатчинский район поставленные перед ним задачи по части формирования именных подразделений Ленинградской области и основную задачу по мобилизации - выполнил. Сегодня на наших глазах творится история. К сожалению, мы теряем людей, теряем лучших наших защитников, но мы будем хранить память о них. И пока мы ее храним – они вместе с нами!

Военный комиссар Дмитрий Михайлов подчеркнул, что Сергей Шевнин поступил как настоящий патриот и настоящий мужчина. Он по возрасту не попадал под частичную мобилизацию, но добровольно написал заявление и отправился защищать Родину.

- Он отдал самое дорогое – свою жизнь. Отдал ее за всех нас – за близких, за коллег, за нашу страну. Вечная ему память! – сказал Дмитрий Михайлов.

На открытии мемориала выступили руководители предприятия, коллеги.

– У нас, россиян, есть особенность – мы помним тех, кто защищал нашу Родину. Память – это связующее звено между прошлым и будущим. Она учит, призывает, убеждает, дает силы, внушает веру. Помнить о прошлом, беречь настоящее, думать о будущем — это наш общий святой долг, - с уверенностью отметил генеральный директор АО «Завод «КРИЗО» Геннадий Слугин.

О том, каким был Сергей Шевнин, рассказал Юрий Баранов:

- Сергей был моим товарищем. Переношу его гибель как личную трагедию. Сергей пришел устраиваться к нам на завод на должность слесаря-сантехника в 2017 году. Когда мы с ним стали разговаривать, выяснилось, что он был участником первых событий на Украине в 2014 году. Он уже тогда встал на защиту ребят из Донбасса. Поскольку я сам участник первой чеченской кампании, мы быстро нашли общий язык как ветеран с ветераном. Зная, как тяжело социально реабилитироваться после боевых действий, я приложил максимум усилий, чтобы он устроился на завод. Он работал в составе моего подразделения чуть меньше двух лет. С коллективом отношения были очень хорошие. У нас было с ним полное взаимопонимание не только по работе, мы дружили. Когда он ушел в зону проведения специальной военной операции, я постоянно созванивался с женой Ольгой Николаевной: узнавал, как у него там обстоят дела. По его рассказам, был случай, когда от них в трех метрах пролетела мина, произошел взрыв, всех раскидало в разные стороны, а из всего отделения не погиб ни один человек. Это было чудо! И у меня тогда зародилась уверенность, что он счастливчик и обязательно вернется. Лично для меня было шоком, когда я узнал, что в ночь с 29 на 30 декабря он погиб.

Юрий Баранов рассказал, что Сергей Шевнин из казачьего рода. Проживая в Гатчинском районе, участвовал мероприятиях в казачьего движения.

- Чтобы это понять, вероятно нужно понимать и логику казаков, настоящих казаков, которые в такой ситуации не могут поступить по-другому. Наверное, казачья кровь закипает, когда происходят такие события. И он в первых рядах пошел сражаться с врагами, – объяснил поступок друга Юрий Баранов.

После минуты молчания состяолось возложение цветов к мемориальной доске.

Татьяна Можаева