Общественный совет на Красной, 5

В заседании Общественного совета приняли участие заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району, полковник внутренней службы Александр Романов, заместитель начальника ОГИБДД, майор полиции Алексей Александров, начальник штаба, полковник внутренней службы Станислав Макиенков, начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Роман Терещенко.

Председатель Общественного совета Геннадий Панев представил своих коллег, подчеркнув, что совет собран из людей, которые представляют разные слои общества и разные направления жизнедеятельности города.

О «брошенных» автомобилях

Многих гатчинцев волнует вопрос «брошенных» автомобилей. Ржавеющий автотранспорт занимает и без того тесные парковки, мешает уборке снега и мусора, а в отдельных случаях может представлять угрозу для жизни. Что делать?

Во-первых, следует знать, что принять меры административного воздействия в отношении владельцев «брошенных» автомобилей и оказать содействие уборочной технике полиция может только на дорогах общего пользования. В этом случае полиция составляет административный материал, владельца оштрафуют, машину эвакуируют. Глядишь, в следующий раз автовладелец не захочет оставлять транспортное средство там, где не положено. Но что касается дворовых территорий - это прерогатива местной администрации.

Заместитель начальника ОГИБДД, майор полиции Алексей Александров проинформировал общественников об алгоритме действий в отношении «брошенного» во дворах транспорта. Меры могут быть приняты по обращению в администрацию Гатчинского района управляющих компаний, обслуживающих организаций, жильцов, любых граждан. Заявителем делаются фотографии, подтверждающие нарушение и разукомплектованность автомобиля, разбитые стекла, отсутствие колес, фото подаются вместе с обращением. По мере поступления обращений в администрации Гатчинского района собирается комиссия. Если в ходе рассмотрения обращения факты подтвердятся, комиссия принимает решение об эвакуации автотранспорта за счет районного бюджета.

Как член административной комиссии майор полиции Алексей Александров привел и другой пример. Недавно комиссия рассматривала дело о привлечении к ответственности жителя Нового Света. Администрация составила пачку протоколов на владельца «брошенного» автомобиля. А его супруга на рассмотрении дела пояснила: муж в больнице, автомобиль стоит на парковочном месте, на ходу, не разукомплектован, просто весь в снегу. Никаких объявлений об уборке двора не было. Соответственно, все протоколы комиссии пришлось отменить по объективным причинам.

Парковки для инвалидов

Члены Общественного совета просили обратить внимание на специальные парковки для инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий. К сожалению, сейчас ветеранов становится больше, а кто-то по незнанию или осознанно занимает их парковочные места.

Чтобы призвать нарушителей правил парковки к ответственности, алгоритм действий был предложен тот же: сфотографировать нарушение под знаком «парковка для инвалидов», прислать обращение – полиция возбудит дело. Но, чтобы не попасть впросак, и инвалид должен иметь соответствующий знак.

Приехал – соблюдай закон

Второй рассмотренный вопрос – противодействие незаконному поведению со стороны иностранных граждан, которые к нам прибывают.

Как подчеркнул начальник отдела по вопросам миграции (ОВМ), подполковник полиции Роман Терещенко, федеральные законы о правовом положении иностранных граждан, о миграционном учете и о порядке въезда и выезда с территории РФ никто не отменял. Они действуют в полном объеме. Соответственно, с ними иностранные граждане должны считаться: соблюдать их и принимать условия, на которых они в нашу страну въезжают.

- Мы организуем и осуществляем контроль за пребыванием, проживанием и осуществлением трудовой деятельности иностранных граждан на территории Гатчинского района через оперативно-профилактические мероприятия, которые проходят на постоянной основе. Так, по результатам рейдов выявляются иностранные граждане, которые нарушают законодательство – незаконно находятся на территории нашей страны, работают без разрешительных документов. Затем формируется административный материал, составляется протокол и направляется в суд для принятия решения. Одних сразу выдворяют за пределы страны, другие отправляются в центр временного содержания на территории Гатчинского района, а уже оттуда в Пулково и по домам, - сообщил Роман Терещенко.

Что касается миграционной обстановки в Гатчинском районе, как заключил Роман Терещенко, она - контролируемая. Для этого постоянно проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение и пресечение преступлений со стороны иностранных граждан. Вся актуальная информация, в том числе об изменениях, касающихся правового положения иностранных граждан, размещается в СМИ, на интернет-ресурсах администрации и на сайте УМВД.

Кроме того, подразделение ОВМ ведет прием иностранных граждан по вопросам миграции.

- Иностранные граждане вправе обраться к нам за разъяснениями и помощью, чтобы урегулировать свой правовой статус. Также наши двери открыты для взаимодействия с работодателями. К нам приезжают руководители предприятий и начальники службы безопасности, задают вопросы – как легализовать и трудоустроить данную категорию граждан, потому что ответственность также ложится и на них, - сказал Роман Терещенко.

Он подчеркнул, что для легализации своего положения в стране иностранным гражданам не следует пользоваться услугами посредников.

Члены Общественного совета поинтересовались, много ли обращений поступает в ОВМ со стороны иностранных граждан. Оказалось, что ситуация стала меняться. Раньше мигранты были напуганы, ничего не знали, по-русски не говорили. Сейчас информации в свободном доступе много. И, как следствие, иностранные граждане стали более осведомлены в правовом плане, больше доверяют органам власти. Теперь они приезжают в нашу страну семьями. Здесь рожают детей. Они сами заинтересованы в том, чтобы вместе со своей семьей легально находиться в России и работать. Они получают разъяснения, подают документы на получение статуса временного проживания и планируют в дальнейшем получить гражданство РФ.

Заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району, полковник внутренней службы Александр Романов ответил на вопросы, волнующие членов совета, и нацелил их на взаимодействие в направлении просветительской и профилактической работы. УМВД выразило готовность активнее работать со СМИ.

В завершение встречи участники заседания скорректировали планы дальнейшей работы. Так, на следующем заседании будет рассмотрен вопрос о работе ведомства с пенсионерами и ветеранами органов МВД.

Татьяна Можаева