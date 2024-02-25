Поздравляем и гордимся!
Житель города Гатчины Дамир Русланович Касимов, выполняющий боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции по мобилизации, награжден медалью «За отвагу».
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В феврале 2023 года Дамир Касимов получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Проходил лечение в Мурманске. После восстановления он вновь вернулся в строй и продолжил выполнять свой воинский долг.
Жители города Гатчины поздравляют Дамира Касимова с высокой наградой. Желаем ему крепкого здоровья и с победой вернуться домой.
Ильяс Норов
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