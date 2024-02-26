Ленобласть повышает качество перевозок

«Продолжаем искать надежных партнеров для реализации транспортной реформы — я поставил задачу по улучшению перевозки пассажиров, качества подвижного состава с учетом обеспеченности доступности для маломобильных граждан. К 1 января на ленинградские маршруты должны выйти 500 новых автобусов, пока в районы поступили 70. Сегодня пообщались с производителями автобусов Yutong из Китая. Компания производит автобусы разных классов и вместимости, для перевозок в зоне агломерации и для протяженных межрегиональных поездок, давно работает в России, знает наш климат и дороги. Мы внимательно изучаем рынок автобусов: нам нужны малые, средние, большие, со стоячими местами и только с сидячими, на газе и на дизеле. Нам важно полноценное сервисное обслуживание: одновременно с поставкой — обучение водителей, оборудование рабочих мест для ремонта и качественного обслуживания техники», - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с китайскими партнерами под руководством директора по продажам в России компании «Yutong» Евгения Цзэна.

Компания передала для тестирования полунизкопольный автобус на газе, который будет возить пассажиров маршрута № 562 до метро Девяткино.

Теперь ленинградским перевозчикам и производителям из Китая предстоит детальнее обсудить стоимость общественного транспорта и варианты лизинга.