Рабочая группа по СВО в очередном докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтёров и производителей БПЛА

Рабочая группа по СВО направила очередной доклад Президенту. В нём предложены новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.

«В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования; гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий - и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас «или/или»); не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям (сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах)», – отметил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтёров (3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов рублей – в случае гибели).

Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолётов.

«Предлагаем снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», – сообщил Андрей Турчак.

Кроме этого, отметил секретарь Генсовета, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО.

«На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть - недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», – сказал он.

Также в докладе отчитались о законодательной работе с начала года.

«За время проведения специальной военной операции депутатами Законодательного собрания Ленинградской области был принят целый ряд решений, направленных на помощь бойцам и их семьям.

Защита интересов тех, кто находится на передовой, рискует жизнью, защищая нашу свободу, отстаивает безопасность нашего государства – сегодня это главный приоритет для региона и страны.

В настоящее время в Ленинградской области разработаны и применяются около 60 видов социальной поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе порядка двадцати – это прямые выплаты. Одно из последних региональных нововведений – предоставления членам семей погибших участников СВО единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов.

Кроме того, на рассмотрении областного парламента находится законопроект, предлагающий среди прочего дополнить перечень лиц, которым во внеочередном порядке предоставляются земельные участки, военнослужащими именных подразделений Ленинградской области – независимо от их проживания на территории региона.

Уверен, что на этом мы не остановимся и продолжим систематически расширять меры поддержки участников СВО и их семей», – отметил председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

На заключение Правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счёт для членов семьи раненого участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив, говорится в докладе.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.