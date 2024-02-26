«Здравствуй, дорогой боец! Я пишу тебе письмо из Гатчины...»

Утром 22 февраля гимназисты пришли в школу в форме разных военных подразделений. Праздничный день начался с конкурсов, соревнований, стихов, поздравлений, песен. А продолжился тёплой встречей с настоящим защитником нашего Отечества. Долгожданными гостями школьников стали боец Егор (позывной «Птаха») и волонтёр СВО Дарья Кривошеева, которая и организовала эту встречу.

Сначала были письма

На самом деле у этой замечательной истории есть своя, не менее замечательная предыстория, о которой стоит рассказать отдельно.

- Эта встреча неслучайна, - говорит директор Первой академической гимназии Оксана Ивановна Зиновьева. - Можно сказать, что это продолжение истории в письмах. Дарья Кривошеева - выпускница нашей гимназии. Даша — совершенно уникальный человек. Она радовала нас своими необычайными успехами ещё во время учёбы. Отличница, активистка, медалистка, победительница всевозможных олимпиад и конкурсов по русскому языку и математике. Будучи школьницей, она успешно защищала не только наш город и регион, но и всю нашу страну, участвуя в международных олимпиадах... Именно Даша стала связующим звеном между нами и бойцами. Она регулярно ездит в зону СВО в составе добровольческого отряда ОПЛОтЛО (Объединение патриотов Ленинградской области), собирая и везя «за ленточку» гуманитарную помощь. Вернувшись, она приходит к нашим детям с историями прямо «оттуда».

Мама Дарьи, Наталья Сергеевна Кривошеева - классный руководитель 6-Б класса Первой академической гимназии, учитель русского языка и литературы. Именно ребята из её класса стали первыми в гимназии, кто написал и отправил с Дашей письма бойцам в зону СВО.

1 сентября 2023 года в классе Натальи Сергеевны прошел необычный классный час: вместо привычной информации шестиклассникам рассказали про ребят, воюющих на СВО. И в этот же день школьники написали именные письма бойцам одной из штурмовых групп на Авдеевском направлении. Эти письма Дарья Кривошеева привезла бойцам в октябре. Один из бойцов, Егор (позывной «Птаха»), пообещал, что обязательно заедет к ребятам, когда будет в отпуске. И своё обещание сдержал, встретившись с мальчишками и девчонками в Гатчине 22 февраля.

Встреча с героем

К встрече с Егором готовилась вся школа. Целую неделю школьники с первого по восьмой класс писали письма бойцам, готовили рисунки и собирали гуманитарную помощь для отправки в зону СВО. Дорогому гостю подготовили теплую встречу — за «круглым столом» с уютной домашней выпечкой, пирогами из школьной столовой и ароматным чаем.

Птаха пришёл в школу, опираясь на трость: так уж получилось, что его отпуском стала реабилитация после ранения. Уверенный, улыбчивый, очень крепкий — ребята смотрели на Птаху во все глаза как на живого свидетеля и участника большой, очень непростой и страшной истории, которая развернулась на Донбассе.

Егор — родом из Оренбурга. Отслужил срочную службу в армии, некоторое время служил по контракту. В Петербурге живет около семи лет. Как только началась СВО, пошёл в военкомат — записываться добровольцем на фронт.

- Пришел туда подготовленным - конечно, очень помог прежний опыт военной службы, - говорит солдат. - Я уже почти все знал, но и новому постоянно приходится учиться. На фронте сначала был командиром отделения, сейчас - командир взвода, сержант по званию.

Ребята засыпали Птаху самыми разными вопросами. И он рассказал — о том, что помогает выжить и выстоять, насколько важна на фронте дружба, о своих товарищах — командире штурмовой группы Тайце, о бойцах Стриже и Севере, о том, как важно прикрывать друг друга на поле боя, о том, как хочется приехать к своему другу после войны... Рассказал о том, зачем нужны позывные на фронте, и как они рождаются, о том, сколько приходится тащить на себе бойцу штурмового отряда — до 50 кг веса!

- Да, на войне страшно, страшно почти всегда, - говорит Егор. - Но на войне ко всему привыкаешь. Когда по тебе шлёпают каждый день, это уже становится привычным. Уже на слух определяешь, куда и что летит, далеко или близко, по тебе или не по тебе... Спасает юмор — на фронте без этого нельзя.

«Желаю скорее вернуться домой…»

А потом ребята читали Птахе письма, которые они написали для бойцов.

«Здравствуй, дорогой боец! Я пишу тебе письмо из Гатчины. Здесь побывал твой товарищ Птаха... Меня зовут Ира. Я учусь в 6-б классе. Мне двенадцать лет. Хочу пожелать тебе и твоим товарищам здоровья и, конечно, побед. Буду ждать твоего возвращения домой...»

«Здравствуй, боец! Я очень хочу, чтобы война поскорее кончилась. Спасибо, что ты воюешь за нас. Желаю скорее вернуться домой, к семье, а также не падать духом и идти до победы. Я понимаю, что тебе очень тяжело, но думаю, что с нашей поддержкой будет легче...»

«Дорогой солдат! Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты защищаешь нашу родину, рискуя собой. Надеюсь, что ты всегда будешь здоров. Хочу, чтобы у тебя всегда были сухие носки, вода и тёплая еда. И желаю тебе скорее встретиться со своими родственниками. Я верю, что мир будет тобой завоёван, а мы чем сможем, будем помогать...»

Как рассказал Егор, детские письма, написанные от всего сердца, невероятно поддерживают бойцов на фронте.

- Знаете, принято говорить, что мужчины не плачут, - говорит Птаха. - Но когда читаешь ваши письма, ребята, слёзы текут сами. Это слёзы радости: для нас очень важны то тепло и та любовь, которые вы вкладываете в свои послания. Иногда нам передают небольшие игрушки или поделки от вас. Ребята их прикрепляют на бронежилет или рюкзак и постоянно носят с собой. Вот у Стрижа есть такой жираф в тельняшке, он таскает его с собой постоянно...

Ребята читали бойцу стихи, дарили поделки, созданные своими руками, пожимали руку, горячо обнимали, вкладывая в это все свои самые тёплые чувства и благодарность, которыми Птаха обещал поделиться с товарищами.

- Это очень важная для всех нас встреча, - говорит Наталья Кривошеева. - Если мы не будем этого знать, то и жить правильно мы не сможем. Скоро Егор опять поедет туда, где идут тяжелые бои, и для нас очень важно, чтобы вместе с ним туда отправились наше тепло, наша сердечность, наша ответственность. И все, что мы можем сделать сегодня — отправить подарки, гуманитарную помощь — помочь нашей армии. Всё, что мы можем — передать ребятам наши теплые, добрые слова, наши пожелания, которые, как мы верим, материализуются обязательно. Передать им наше желание, чтобы все-все вернулись к своим семьям, к своим близким, к нам с вами — с победой! Потому что мы должны победить: другого пути у нас нет...

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой