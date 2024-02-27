«Фортиссимо» снова с победой!

Открытый районный конкурс детских вокальных коллективов состоялся в Доме культуры Фёдоровского поселения Тосненского района. В этом году в конкурсе приняло участие 27 вокальных коллективов из Тосненского района, Пушкина и Гатчины. Талантливые ребята продемонстрировали не только отличные вокальные способности, но и актерское мастерство и танцевальные умения.

Система судейства была необычной для творческих конкурсов: в каждой возрастной категории выбирали участников и победителей. Вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» привезла из Фёдоровского сразу два почётных диплома.

Коллектив занял первое место в номинации «Ансамбль» (средний состав). Третье место - у младшего состава в номинации «Ансамбль». Маленькие вокалисты выступили в новом составе, представив премьерный номер и новые образы.

Поздравляем коллектив «Фортиссимо» и его руководителя Викторию Полухину с отличными результатами!