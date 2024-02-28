Гатчинский дворец и Кунсткамера подписали соглашение о сотрудничестве

Напомним, участие в этом грандиозном выставочном проекте приняли двенадцать ведущих музеев Санкт-Петербурга. Среди них и Кунсткамера, которая предоставила для выставки 137 музейных предметов — жемчужин своей коллекции. Это экспонаты из Особой кладовой, фондов Монголии, Японии, Кореи, Китая, Кавказа, Центральной Азии, Индии, Ближнего и Среднего Востока, Сибири.

Выставка «Империя смотри на Восток» пользуется огромной популярностью у посетителей Гатчинского дворца: почти за три месяца работы ее увидело около 30 тысяч человек! Причём, внимание гостей привлекают не только уникальные экспонаты, но и лекции, которые проводят специалисты музеев - участников выставки.

Соглашение о сотрудничестве музеев было подписано директором ГМЗ «Гатчина» Василием Панкратовым и директором МАЭ (Кунсткамера) РАН Андреем Головневым 21 февраля. По их общему мнению, в результате такого сотрудничества выиграют обе стороны.

- Наша главная проблема — нехватка экспонатов, - отметил Василий Панкратов. - И она каждый раз проявляется, когда мы готовимся к очередной выставке. Конечно, мы берем за основу какие-то свои экспонаты, а в остальном нам очень помогают наши партнеры. В сотрудничестве с Кунсткамерой мы выигрываем прежде всего в том, что получаем надёжного партнёра, который может помогать нам как коллекционно, так и своей серьёзной научной мыслью.

- Мы заинтересованы в таком экспозиционно-выставочном донорстве, поскольку в наших силах пока выставить всего лишь 0,5 процента своих фондов, - говорит директор Кунсткамеры Андрей Головнев. - Вторая часть сотрудничества, не менее, если не более важная, состоит в стыке разных опытов, одинаково ярких и интересных. Я считаю, что нам нужно вернуться к музеологии. Мы гораздо эффективнее в исследовании народов мира, в антропологии и других сугубо научных направлениях. Но именно музеология в настоящее время нуждается в освежении, в новых подходах, в осмыслении того, что делалось на протяжении нескольких столетий в Кунсткамере и других наших музеях.

На подписание знакового соглашения прибыл едва ли не весь научный коллектив Кунсткамеры. Для сотрудников этого музея поездка в Гатчину стала возможностью поближе познакомиться как с постоянными экспозициями Дворца, так и выставкой «Империя смотрит на Восток».

Уроком этнографии назвал экскурсию по Гатчинскому дворцу директор Кунсткамеры Андрей Головнев.

- Наша экскурсия — не просто впечатления и насыщение ими, - отметил Андрей Владимирович. - Я, как этнограф, сделал для себя маленькое открытие: сотрудники ГМЗ «Гатчина» занимаются исследовательской деятельностью в области этнографии. Сегодня я увидел, сколько на самом деле труда вложено самими венценосными особами в создание этой этнографической роскоши! А сколько драматургии привносят в свою работу сотрудники музея! Всё, что мы здесь видим, это настоящий большой театр. А с точки зрения этнографии, это ещё и повышение статуса народоведения.

Как считает Андрей Головнёв, уже именно поэтому очень важно подключить ресурсы музеев друг к другу.

- Сегодня я обогатился впечатлением того, что такое этнография вот этого яруса культуры, вот этой части народа, которая связана прежде всего с царскими, императорскими, дворцовыми традициями, - говорит он. - Это часть культуры, которая очень значимо влияла на всё остальное. В любом случае, элитарная культура проецировала себя на всю страну. Мы, как правило, начинаем с лаптей и изучения крестьянских дворов. Это всё очень важно и содержательно, но вот эта культура Петербурга, эта культура русской и российской элиты имеет на сегодняшний день огромное значение. Это и взаимное обогащение, и включение всего диапазона тех элементов культуры, которые часто выносятся за пределы этнографии или народной культуры. Именно в таком диалоге, во взаимных выставках мы, думаю, увидим, найдём звуки, интонации правильной подачи и активации ресурса нашего знания о народе, о народоведении.

Как подчеркнул Василий Панкратов, в ближайшее время речь идёт, скорее, об академическом, исследовательском направлении сотрудничества. О совместных выставочных проектах говорить пока рано.

- Мы — музей в становлении, музей в движении, - отметил директор ГМЗ «Гатчина». - И для нас первоочередная задача - восстановление Гатчины разрушенной, ее преображение и возвращение былого великолепия, в том числе и как хозяйствующего субъекта. Гатчина всё-таки была живой царской усадьбой, которая жила, развивалась и производила здесь всё, что можно было. Задачи выставочные, экспозиционные тоже очень важны, но для нас это, скорее, задачи второго уровня.

Как говорит Василий Панкратов, в этом году ГМЗ «Гатчина» предстоит закончить восстановление Горбатого моста. А одной из важнейших задач текущего года станет завершение реставрации комнат Павла Первого.

- Это будет великий прорыв Гатчинского дворца! - подчеркнул он. - Ведь именно с покоев Павла Петровича и начался как сам Гатчинский дворец, так и мемориальный музей, созданный ещё при Николае I. И даже после реставрации этих помещений их нужно будет музеефицировать, заполнить предметами и так далее. Так что впереди ещё очень много работы!

Юлия Лысанюк