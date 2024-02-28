«Лесная перекличка» в детской библиотеке

Писателя-натуралиста Виталия Бианки называют настоящим волшебником, «лесным корреспондентом». Это он подарил нам истории про Мышонка Пика, Муравьишку, который домой спешил, и целую «Лесную газету» - настоящий календарь природы. Книги Виталия Бианки помогают найти ключи ко многим тайнам окружающего мира, а открытия в них ждут читателей на каждом шагу.

В феврале в детской библиотеке проходят различные выставки, конкурсы, литературные встречи, посвящённые 130-летию Виталия Бианки. И именно к дню рождения писателя было решено приурочить городской конкурс чтения его произведений «Лесная перекличка».

- Для нас Виталий Бианки — не только прекрасный детский писатель, который написал огромное количество природоведческой литературы, - говорит директор детской библиотеки Елена Коренева. - Его имя связано с Гатчиной. Он не раз посещал наш город, бывал в парках, неоднократно приезжал в гости к писателю Соколову-Микитову, который здесь жил. И, конечно же, наши дети должны знать об этом.

Ребятам разных возрастов предложили подготовить небольшие театральные сценки по произведениям Бианки. Также они могли прочитать наизусть отрывки из его книг. В коллективной номинации можно было выбрать и разыграть по ролям целую сказку, а их у Виталия Бианки немало: это так называемые сказки-несказки, в которых за сказочным сюжетом скрываются очень точные наблюдения и знание секретов природы.

Книги Виталия Бианки написаны хорошим, понятным языком, в чём убедились участники и гости конкурса. Ребята читали отрывки произведений, разыгрывали небольшие сценки и показывали целые спектакли. В этом им, конечно же, помогали педагоги и родители.

Младшие школьники показали настоящие спектакли с большим числом персонажей, костюмами, звуковым сопровождением по сказкам «Теремок», «Хвосты», «Сова», «Лесная осенняя сказка», «Тетерев-Терентий». Среди дошкольников было много интересно разыгранных диалогов персонажей Виталия Бианки: лис, мышонок, колючий ёжик, муравей, стрекоза и другие. Справились на отлично участники конкурса и в индивидуальной номинации.

На подобных конкурсах принято читать стихи: это намного проще, рифмованные строки легко запомнить и прочесть. Как рассказала Елена Коренева, чтение прозы в конкурс вошло впервые, и были вполне обоснованные опасения, что ребята не справятся. Но дети, как дошкольники, так и младшие школьники, на удивление хорошо подготовили и выучили довольно длинные прозаические отрывки.

- Все выступления были очень интересными и яркими, и мы благодарим педагогов, которые готовили детей к этому конкурсу, - говорит Елена Александровна.

Всего в конкурсе приняли участие 34 дошкольника и 59 учащихся младших классов. Это ребята из детских садов №1, 26, 23, 43, ученики школы №9, базовой школы и лицея №3.

В жюри конкурса вошли биолог, эколог и педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Журавушка» г. Гатчины Людмила Чиринскайте, заведующая библиотекой-филиалом №2 Ирина Петрова и сотрудники детской библиотеки.

Победителями стали Варвара Галец, Павел Гришаев, Василиса Окунева, Ника Ставицкая (детский сад №1); Андрей Беляев, Миша Карпов, Даша Свердлова, Матвей Марчук (детский сад №26, группа «Смешарики»); Ксения Муханова (детский сад №26); Ксения Крюкова (школа №9, победитель в индивидуальной номинации).

Также победителями и призерами стали ученики школы №9. Гран-при конкурса — у учеников 1-в класса, первое место — у учеников 1-а класса. Второе место разделили ученики 2-в, 2-б, 2-г классов.

Подготовила Юлия Лысанюк