Депутаты установили тариф за участие в муниципальных ярмарках

Как рассказала заместитель главы администрации Гатчинского района Галина Никифорова, в Гатчине большой популярностью пользуются муниципальные ярмарки (весенняя, осенняя, новогодняя и др.). Их организаторами выступают ООО «Центр потребительского рынка города Гатчина», «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина». Для участников этих ярмарок на территории Гатчины предложено повысить тариф:

- до 475 рублей в день за предоставление 1 кв. м необорудованного торгового места;

- до 540 рублей в день за предоставление 1 кв. м оборудованного торгового места.

Как отметила Галина Никифорова, предложенные тарифы были рассмотрены на заседании тарифной комиссии и признаны обоснованными. И при этом они ниже коммерческих примерно в 2–3 раза.

Организаторы ярмарок обязаны предусмотреть 9 торговых мест на ярмарках, проводимых на территории МО «Город Гатчина», для предоставления на безвозмездной основе гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, а также главам крестьянских (фермерских) хозяйств и членам таких хозяйств.