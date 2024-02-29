Гатчина: дайджест культурных событий с 1 по 7 марта

Гатчина театральная

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) представит следующие постановки для взрослых и детей.

В субботу, 2 марта, в 12.00 здесь пройдёт детский спектакль «Поющий поросёнок» (0+). Вечером, в 18.00, взрослым покажут спектакль «Дорога на Сан-Франциско» (16+).

3 марта, в 17.00, в театре-студии «За углом» – спектакль «Двое на качелях» (16+).

3 марта, в 12.00, в Гатчинском ТЮЗе состоится спектакль для детей «Зоки и Бада (0+) (Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29).

Гатчина музыкальная

В пятницу, 1 марта, в 17.00, в Центральной городской библиотека им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) начнётся концерт учеников музыкальных школ Гатчины и района «Очарованье струн певучих» (6+).

2 марта, в 15.00, в духовно-просветительском центре Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б) состоится концерт вокальной и инструментальной музыки. Солисты Михаил Огороднов (фортепиано), Анна Комкова (сопрано), Полина Баталина (флейта). Вход свободный (6+).

2 марта, в 15.30, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца (Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78) состоится концерт «Встречая весну». Солисты: Виктория Огороднова (меццо–сопрано), Георгий Белоконев (фортепиано), Игорь Хаймов (кларнет). Стоимость билета 150 руб. (6+)

3 марта, в 16.00 в Центральной городской библиотека им. А.И. Куприна начнётся концерт дуэта авторской песни «Счастливый билет» (Д. Домченкова, В. Майоров) (12+).

3 марта, в 17.00, в Центре творчества юных начнётся концерт Big Band Гатчина (под управлением Сергея Ефремова) «Идет весны очарованье!». В программе любимые советские шлягеры и зажигательные джазовые композиции. Солисты - Андрей Букас, Алексей Гречин, Даниил Абакумов (тромбон). Цена билета 350 рублей (6+).

5 марта, в 16.00, в киноконцертном зале «Победа» начнётся танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+).

8 марта, в 15.00, в музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) состоится вечер памяти Дмитрия Ерофеевича и Тамары Викторовны Огородновых «Минувших дней воспоминанья...». Вход свободный (6+).

Гатчина выставочная

До 3 марта в музее города Гатчины открыта персональная выставка живописи Елены Черниковой «Вдохновение цветом».

3 марта, в 14.00, в музее состоится открытие выставки «Райский сад» (предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Евгеньевны Ковалевой). Вход свободный (6+).

В фойе музея города Гатчины проходит выставка художественной студии «Доброслава» «Люби. Учись. Рисуй» (0+).

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, д.15а, т. 71-610) открыта выставка деревянной скульптуры «Химия творчества» (резьба по наростам на деревьях) Автор работ - доктор химических наук, профессор Игорь Юдин (0+).

Также в библиотеке А.С. Пушкина открылась экспозиция «Живая нить традиций…». На ней представлены изделия, вязаные крючком, мастерицы из д. Лампово Татьяны Спиридоновой (12+). 1 марта здесь представят выставку-улыбку «Когтистое совершенство», посвященную Международному Дню кошек (16+)

До 10 марта в Доме художника (ул. Урицкого, 25, вт-сб с 14 до 19 часов) открыта выставка «Цветы и лоскуты» Гатчинского товарищества художников (живопись, графика, изделия декоративно-прикладного искусства).

В субботу, 2 марта, в 14.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна откроется выставка фоторабот Марины Рятте «Моя Гатчина» (12+).

3 марта, в 14.00, в «Купринке» начнётся презентация фотовыставки «До встречи с тобой». Встреча с волонтерами группы помощи бездомным животным «Чуткое сердце» (12+).

Также в библиотеке открыта выставка «Шекспиросфера» (из фонда отдела книг на иностранных языках и фонда редкой книги (12+).

2 марта, в 12.00, в духовно-просветительском центре Покровского собора состоится вернисаж выставки живописи и графики Алексея Фетисова «Мой город – моё вдохновение» (6+).

В библиотеке-филиале №1 (Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, т. 276-88) открыта выставка акварелей Е. Зыковой «Философия чувств» (6+).

В детской библиотеке города Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) можно увидеть следующие экспозиции: «Моя любимая книга» (выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9); «Хитросплетение строк» (выставка-игра, посвященная Дню поэзии).

Гатчина познавательная

2 марта, в 15.00, в детской библиотеке начнётся встреча «В зонтике, будто бы в лодке» (знакомство с книгами современного писателя Анны Игнатовой, по записи (6+).

2 марта, в 15.00, в библиотеке-филиале №2 (ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) состоится встреча «Красота и притягательность русского Севера» с сотрудником отдела редкой книги ГМЗ «Гатчина» И.А. Хухка (из цикла «Едем по России» (12+).

Гатчина кинематографическая

4 марта, в 9.30, в киноконцертном зале «Победа» (пр. 25 Октября, д. 5, т. 2.15-16) пройдёт благотворительный сеанс для людей старшего поколения: покажут фильм «Аплодисменты, аплодисменты» (СССР, мюзикл (0+).

Среди других кинофильмов, которые можно увидеть в киноконцертном зале «Победа» в эти дни - «Лонки - великий обманщик» (Республика Корея, мультфильм/приключения (6+); «Супер Крылья. Фильм» (Корея, анимационное приключение (6+); «Лёд 3» (Россия, мелодрама (6+); «Орион и Тьма» (Франция /США, мультфильм/семейный/фэнтези (6+); «Кот и пёс» (Франция, комедия/семейный/анимация (12+); «Мадам Паутина» (США, приключения/фантастика/боевик (12+); «Аргайл: Супершпион» (Великобритания/США, боевик/комедия (12+); «Командир» (Россия, драма/боевик (16+).