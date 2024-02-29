— Кирилл, ты родился в Выборге, но, насколько известно, не жил там в детстве?

— У моих родителей был и сейчас есть дом в посёлке Победа. Это примерно 60 км от Выборга. Когда мама была мной беременна, в нужный момент отец повёз её в Выборг, в ближайший родильный дом. Так что на свет я появился именно в Выборге.

— В Выборге бывал после рождения?

— Конечно, часто туда езжу летом или в свободное время. В детстве много раз были с отцом, смотрели город, гуляли. Мне нравится Выборг тем, что он небольшой и уютный. Помню, брали экскурсию на катере — ​плавали между островами. Ну и, конечно, все эти площади, пешеходные улочки в центре. Я даже военный билет получал в выборгском военкомате.

— Как ты попал в хоккей?

— В хоккей меня определила старшая сестра. Так и сказала: «Почему у нас младший ничем не занимается? Давайте его в хоккей отдадим!». Детство вообще активное было: играл в футбол, а зимой, когда коробки заливали — ​в хоккей. Но хоккей всегда любил больше. После первой тренировки сразу понял, что хоккей — ​это моё. Я относительно поздно пошёл заниматься — ​почти в восемь лет, хотя все начинают с четырех-пяти. Помню, тогда был последний детский набор — ​успел в самый последний вагончик запрыгнуть.

— Расскажи о своем хоккейном пути!

— Я начал играть в Петербурге. Команда называлась «ХК Питер». Через 2–3 года ушёл в «Серебряные львы» — ​более сильную команду. Вскоре эту школу и команду расформировали из-за прекращения финансирования. Парни начали кто куда разъезжаться. Тренер посоветовал мне поехать в Москву. В московском чемпионате играл за команду «Русь». Это был интернат, с 14 лет уже жил без родителей. Затем играл в Молодёжной хоккейной лиге за команду «Капитан» в городе Ступино. Был период игры в Континентальной хоккейной лиге, высшем дивизионе российского хоккея, за клуб «Сочи». Летом 2022 года СКА и «Сочи» совершили обмен. Так я оказался в системе СКА и играю уже два сезона в «СКА-Нева».

— Ты много где был и жил. Чем уникален Выборг?

— Как хоккеист я поездил по всей России. Видел жаркий Сочи, тёплый большой Ростов, наши северные города. Например, Норильск, где холод ужасный и темно постоянно. Выборг? Это родное место. Детские воспоминания, прогулки с отцом, с семьёй. Эмоции, которые ничем не заменить. Сам Выборг уникален своей интересной архитектурой. В нём чувствуется европейских дух. В центре — ​скандинавские здания, мощёные площади, кривые улочки. Плюс — ​много воды. А я очень люблю находиться рядом с водой.

— Каково это — ​тренироваться в системе СКА, одного из сильнейших клубов страны?

— Понятно, что система СКА — ​это прежде всего условия для хоккеистов. Тебя здесь вылечат, накормят и спать уложат, как говорится. Только играй!

А ещё «СКА-Нева» — ​одна из самых молодых команд в лиге. Например, в «Сочи», где были в основном «мужички», ты молодой — ​играешь, слушаешь, выполняешь, особо не поговоришь. Здесь же все молодые и общаются друг с другом на одном языке. Плюс у нас потрясающий тренерский штаб. Николай Анатольевич Воеводин — ​очень хороший тренер. Он выигрывал кубок МХЛ с командой «Чайка», знает вкус победы. Опытный Максим Соколов, в прошлом вратарь очень высокого уровня.

— Какие ожидания от плей-­офф — ​финальной части турнира?

— Это был отличный сезон. У нас был хороший старт и очень хорошая концовка чемпионата — ​восемь побед подряд. Мы точно ждём результата лучше, чем в прошлом году. Тогда мы в первом раунде проиграли опытному новокузнецкому «Металлургу». Возможно, не справились с эмоциями. Этот плей-офф должен быть удачнее. С командой «Южный Урал», нашим соперником в первом раунде, будет не просто. В гостях мы им проиграли, дома смогли выиграть только по буллитам. Сейчас мы сыграны, сильны и уверены в себе. Это должно дать результат.

— Какие у тебя спортивные цели, мечты?

— Хочется получить командные награды, поднять кубок над головой. Пока ни в МХЛ, ни в КХЛ, ни в ВХЛ у меня этого ещё не получилось. Сейчас самая лучшая возможность: судя по сезону, по команде, — ​выиграть кубок Петрова нам вполне под силу. Конечно, попасть в КХЛ, попасть в сборную, сыграть на Олимпиаде. Я не стремлюсь к каким-то индивидуальным наградам, считаю, что нужно играть «на команду».

— Что бы ты пожелал молодым спортсменам Ленинградской области?

— Самое главное — ​не бояться. У меня в жизни было много моментов, когда я начинал играть за новые команды. Этот всегда страх, трудности переезда. Однако всегда лучше попробовать, даже если не получится, чем вообще не пробовать. Но лучше, чтобы получалось.

Родителям молодых спортс­менов — ​терпения. Спорт — ​это тяжёлый труд как для ребёнка, так и для родителей. Ни в коем случае нельзя бросать детей, вынуждая их решать сложности самостоятельно. Необходимо постоянно помогать и поддерживать. Но в нужный момент родителям надо найти в себе силы отпустить детей в большой спорт, во взрослую жизнь.

Илья Бунин

Фото: пресс-служба «СКА-Нева»