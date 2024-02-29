Росреестр Ленинградской области напомнил о том, как быстро и просто проверить информацию о своей недвижимости
Проверка информации о вашей недвижимости является важной частью процесса владения имуществом. Одной из главных причин проверки информации является обеспечение безопасности вашей собственности от мошеннических действий, например, незаконные сделки, поддельные документы и пр.
Рекомендуем воспользоваться электронным сервисом Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», который является незаменимым инструментом для тех, кто заинтересован в получении оперативной информации о недвижимости. Основное преимущество этой услуги заключается в возможности в любое время мгновенно получить описание объекта недвижимости, а также информацию о его адресе, правах, ограничениях и обременениях.
Для пользования сервисом необходимо перейти на сайт https://rosreestr.gov.ru, зайти в раздел "Услуги и сервисы", выбрать "Сервисы" и перейти к разделу "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online". Затем выбрать тип поиска, вид объекта и ввести кадастровый номер или адрес недвижимости и нажать кнопку "Найти".
Преимуществом электронного сервиса является возможность получить общедоступную информацию о правах и характеристиках объекта недвижимости, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. Как отметил руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков, онлайн-сервис поможет получить необходимые сведения о недвижимости быстро и удобно.
Важно отметить, что данная информация является ознакомительной и не может использоваться как основание для юридически значимых действий. Для таких целей рекомендуется заказывать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).