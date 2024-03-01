Автовладельцы смогут приобретать краткосрочные полисы ОСАГО

Краткосрочный договор ОСАГО - новый продукт. До сих пор заключить договор ОСАГО на срок менее года можно только в строго определенных случаях. Например, на транспортное средство, зарегистрированное в иностранном государстве, в случае приобретения машины для следования к месту регистрации. Поэтому насколько будут популярны краткосрочные полисы и какую долю они займут в общих продажах, можно будет сказать только после накопления статистики хотя бы по результатам первых периодов продаж. Установление же размеров коэффициента в зависимости от срока действия краткосрочного договора законодательством возложено на страховщиков, в отличие от иных коэффициентов, которые устанавливает Банк России. Единственное условие, которое должен принять во внимание страховщик при определении коэффициентов для краткосрочных договоров, - это то, что такой коэффициент должен быть понижающим. Но конкретные значения каждый страховщик будет определять самостоятельно.

И страховщики определили. Пока - примерно. По данным ВСК, если автомобилист в возрасте 40 лет с понижающим коэффициентом за безаварийную езду (КБМ) и значительным стажем вождения (20 лет) решит оформить полис на 12 месяцев для автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска, то он обойдется ему в 5724,71 рубля. Страховка на 10 дней - 1030,44 рубля (понижающий коэффициент составит 0,18).

Если автомобилист в возрасте 25 лет с понижающим КБМ, но небольшим стажем вождения (3 года) решит оформить полис на 12 месяцев для такого же автомобиля, он обойдется ему в 13 497, 49 рубля. Страховка на 10 дней - 2969,44 рубля (понижающий коэффициент составит 0,22).

Свои расчеты дали и другие страховщики. Так, по данным компании "Согласие", для 35-летнего автовладельца из Москвы с безаварийным стажем вождения 10 лет стоимость полиса ОСАГО со сроком действия 3 месяца составит 3225,51 рубля.

На 2 месяца - 2580,41 рубля. Расчеты произведены для транспортного средства мощностью 130 л.с.

Как видно из этих расчетов, короткие полисы не позволят сильно много сэкономить на страховке. Дело в том, что для них трудно, пока не наработана практика, просчитать риски. А также страховщики опасаются роста мошенничеств.

Владимир Баршев

«Российская газета»





Фото freepick.com