Бюджет Гатчины пополнился

О необходимости внесения изменений в бюджет города Гатчины на 2024 год депутатам доложила председатель комитета финансов Любовь Орехова.

Доходная часть бюджета возросла на 591,4 млн руб. за счет безвозмездных поступлений из бюджетов Ленинградской области и Гатчинского района.

Так, субсидия из бюджета Ленинградской области составит 293,5 млн руб. Средства в том числе будут направлены на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия «Трехарочный мост» и «Адмиралтейский мост и две кордегардии», на реконструкцию площадки «Юность» (реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка»), на благоустройство новой общественной территории в Мариенбурге, а также на цифровизацию городского хозяйства, капитальный ремонт дорог, обеспечение жильем молодых семей, приобретение дизель-генераторов для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения.

Субсидия из бюджета Гатчинского муниципального района возрастет на 74 млн руб., средства будут направлены в том числе на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования, строительство канализационной сети по ул. Багажной и участка тротуара автомобильной дороги по ул. Новопролетарской, на трудоустройство несовершеннолетних и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся на 223,9 млн руб.

Расходная часть бюджета увеличится на 635 млн руб. за счет увеличения средств местного бюджета на 40,6 млн руб. и увеличения безвозмездных поступлений на 594,4 млн руб. Средств местного бюджета будут направлены на капитальный ремонт дворовых территорий, в т.ч. дворы на ул. Академика Константинова д.4, ул. Крупской д.9, ул. Коли Подрядчикова д.14 и дворы на ул. Карла Маркса, д.59а, 59б и ул. Урицкого д.22. Запланированы средства и на переустройство участка дренажной системы вдоль пешеходного тротуара в микрорайоне Заячий Ремиз, квартал №10.

В результате поправок уточненный бюджет МО «Город Гатчина» на 2024 год составит по доходам - 1606,7 млн руб., по расходам -1714,2 млн руб.