Последние 12 выпускников Гатчинского района приняли участие в итоговом сочинении (изложении) в дополнительную дату - 7 февраля 2024 года, из них - 11 обучающихся писали сочинение, один участник выбрал изложение.

Дополнительная дата предусмотрена для участников итогового сочинения (изложения), получивших неудовлетворительный результат (незачет), пропустивших или не завершивших его написание в основную дату 6 декабря 2023 года по уважительной причине.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Участникам разрешается пользоваться орфографическим словарем при написании сочинения, а при написании изложения - орфографическим и толковым словарями.

И вот допуск получен - до начала экзаменов осталось три месяца. Ценные советы ребятам дала руководитель муниципальной методической службы Виктория Сергеевна Гурская.

- Думайте о позитивном результате экзамена. Постарайтесь выстроить программу успеха. Продумайте, какие возможные перспективы профессионального обучения в дальнейшем открываются для вас.

Соблюдайте правильный режим подготовки к экзамену. Для усвоения программы лучше изучать в день немного учебного материала, но качественно, полностью разобрав тему, с примерами, с вопросами. Не гонитесь за большим объемом материала, не создавайте у себя в голове хаоса и беспорядка. Готовьтесь к экзаменам в соответствии со своими биологическими ритмами: кому-то лучше сесть за подготовку утром, а кто-то предпочитает спокойно начать готовиться вечером. Соблюдайте режим здорового сна, спите не менее восьми часов в сутки.

Если вы чувствуете, что подвержены сильному волнению и тревоге, у вас низкий уровень стрессоустойчивости, не бойтесь обратиться к школьному психологу за помощью. Вы также можете самостоятельно воспользоваться тренинговыми упражнениями для укрепления психологического настроя и снятия повышенной стрессовой реакции организма.

Постарайтесь адекватно оценить свои сильные стороны и опирайтесь на них при подготовке и сдаче экзамена. И у вас все обязательно получится! – уверена Виктория Сергеевна.