Гатчинская школа № 2: в память о выпускниках-героях

В зале школы 29 февраля собрались ученики и учителя, родные и близкие героев, депутаты, ветераны-афганцы. Торжественную церемонию открыла директор школы Галина Кульбака. О героях рассказывали родители, друзья, выступали ребята-старшеклассники. Все собравшиеся к памятным стендам возложили живые цветы.

…Сергею Сташневу было тридцать пять. Сын военного, он с детства занимался боксом, восемь лет служил в ГРУ. С позывным «Панда» воевал в Сирии и на Донбассе. За месяц до гибели вынес раненого с поля боя под огнем врага. Друзья говорили, что с ним можно пойти в разведку…

25-летний Максим Кравченко всегда хотел стать десантником, прыгал с парашютом, занимался стрельбой, участвовал в исторических реконструкциях. Когда началась спецоперация, стал готовиться – знал, что призовут, и, ни секунды не сомневаясь, отправился по мобилизации. Максим был романтиком, любил музыку, историю, а на фронте получил позывной «Гусар». Он погиб, вытаскивая из-под минометного обстрела раненых товарищей.

Максим Кравченко и Сергей Сташнев учились в одной школе – с разницей в десять лет. Оба погибли в 2023 году: Максим – 13 мая, Сергей – 10 ноября. Герои награждены орденами Мужества посмертно.

Фото Сергея Чекунова