Как подружить цветы и лоскуты

Новая выставка посвящена наступающей весне и Международному женскому дню, и главной её темой стали цветы. На призыв организаторов вернисажа откликнулись многие художники и, в первую очередь, мастерицы квилт-студии «Гатчина», которая входит в Гатчинское товарищество художников (ГТХ), представляя декоративно-прикладное направление.

Выставка «Цветы и лоскуты» получилась очень необычной по решению: художники объединили в единую экспозицию, казалось бы, несовместимые работы, выполненные в разных техниках живописи и декоративно-прикладного искусства. Как рассказала куратор выставки, руководитель квилт-студии «Гатчина» Наталья Косьянковская, искусствоведы не приветствуют такое сочетание, поэтому художники-прикладники всегда делают свои выставки отдельно — гобелены, батик, лоскутное шитьё. К тому же, в России существует целое лоскутное сообщество, которое активно и на высоком уровне организует и проводит свои фестивали.

Тем не менее, у гатчинских художников уже есть в активе смелый творческий эксперимент, доказавший, что сочетание разных техник в одной экспозиции возможно.

Как напомнила Наталья Юрьевна, квилт-студия «Гатчина» была организована в 2002 году. А в 2005 году в гатчинской городской библиотеке им. А.И. Куприна открылась выставка натюрмортов. На ней были представлены живописные работы таких известных гатчинских художников, как Владимир Монахов, Владимир Марков, Александр Златкин и другие. Полноправными участниками выставки стали и рукодельницы из тогда ещё молодой студии «Гатчина».

- А в 2006 году мы уже организовали выставку лоскутных портретов, став первыми в России, кто придумал такой проект, потому что прежде лоскутницы такое не шили, - рассказывает Наталья Косьянковская. - И эта выставка у нас также была совместной с Гатчинским Товариществом художников. И вот двадцать лет спустя (почти как в романе Дюма о мушкетёрах), мы снова решились на такой эксперимент, но уже представив другую тему.

Художники знают: один самых важных моментов подготовки к вернисажу - развеска работ для выставки. Без грамотной развески экспозиция просто не «выстрелит». Интересно, что этим процессом на этот раз занимались исключительно женщины — художницы и мастерицы из студии «Гатчина».

Как с улыбкой отметила Наталья Косьянковская, художников-мужчин попросили удалиться, чтобы не мешать этому таинству. И уже потом, на вернисаже, мужчины с удивлением и удовольствием аплодировали тому, как это получилось у женщин. А кое-кто из них отмечал, что классические живописные работы даже несколько проигрывают в сравнении с сочными по цвету и сложными по композиции лоскутными панно.

Как рассказала Наталья Косьянковская, процесс отбора и «слаживания» работ друг с другом был непростым и очень кропотливым. По сути, это был настоящий урок композиции для мастериц студии «Гатчина». И это при том, что наши рукодельницы уже обладают огромным экспозиционным опытом — всего за годы работы студии было организовано 186 выставок!

Но на этот раз задача была посложнее: нужно было перемешать и «подружить» живопись с лоскутными работами. И это удалось! Несмотря на заявленную искусствоведами «несовместимость», выставка «Цветы и лоскуты» получилась очень гармоничной, целостной и практически безупречной по композиции. А главное — в ней есть замечательное настроение, в котором сливаются предчувствие весны, её широкий, радостный приход и яркие краски, которые приносит с собой лето.

Выставка «Цветы и лоскуты» Гатчинского товарищества художников будет работать до 10 марта по адресу: Гатчина, ул. Урицкого, д. 25, Дом художника.

Юлия Лысанюк