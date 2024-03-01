Настоящий защитник Отечества

Кто, если не я

Герой этого рассказа – наш земляк, простой парень, который до СВО ничем не отличался от своих сверстников. Учился в школе, занимался в «Клубе юных моряков», играл в футбол, посещал секцию по борьбе… После школы – отслужил в армии кинологом, работал на лесокомбинате в Приозерском районе. Здесь же встретил ту единственную, с которой создал семью и которая родила ему дочь… А потом началась специальная военная операция.

И из Сашки Григорьева он превратился в Гринча. Не в того, который «украл Рождество», а в настоящего героя, который добровольцем отправился на фронт. Он знал, зачем туда идёт и кого будет защищать. Семью, Родину, будущее своих детей.

– Кто, если не я… Может быть, это прозвучит пафосно, но именно эта мысль стала отправной точкой моего решения пойти в добровольцы, – рассказывает Александр. – Воспитан я так. Мой дед, Фёдор Константинович Шурыгин, был участником Великой Отечественной войны и во многом повлиял на мои мысли и на моё воспитание. Для меня Великая Отечественная – не параграф из учебника истории, а подвиг, который совершил наш народ в целом и моя семья в частности. И предавать эту память нельзя!

А ещё наш земляк хотел стать настоящим примером для своей дочери. Чтобы та, когда выросла, могла гордиться отцом – так, как он гордится подвигом деда.

– Хочу, чтобы она знала, что её отец защищал Отечество, а не отсиживался по Турциям. Чтобы и ей было о чем рассказать моим будущим внукам, – добавил он. – Очень важно знать историю своей семьи, так что я всегда буду рассказывать ей о наших предках и нашей семейной истории.

Первый подвиг

А рассказать Александру дочери будет что. Например, как вынес с поля боя раненого товарища.

Это был его первый бой. Ещё не обстрелянный, он остался практически один на один с ВСУшниками. Он и раненый боец. И Александр принял решение – отходить и выносить на себе боевого товарища.

– Он был гораздо крупнее меня, плюс экипировка, оружие. Я уже думал, что у меня не осталось сил. Мы прошли через поле, покрытое грязью. Нас преследовали и обстреливали сзади. Мины летели, всё вокруг было в хаосе. Казалось, сил не остается, было просто страшно… И вот впереди – кусты. И я понимаю, что должен до них дойти…

Он дошёл. Там их заметили бойцы-тувинцы и на трёхколесной машине под огнём вывезли в расположение своей части. Что помогло Александру в этой ситуации? Он уверен – дисциплина и выносливость, к которым его приучили занятия в «Клубе юных моряков», в секциях самбо и футбола.

– Хотя усталость уже сказывалась, но я всё равно не сдавался. Всё то, чему я научился в юности, здесь действительно оказалось необходимо. Всё это пригодилось мне в морально-волевом плане, – говорит Александр. – Даже то, что я попал в армию кинологом, панически боясь собак, и научился преодолевать свой страх. Это тоже помогло...

Вскоре Александр отправился в своё подразделение, а боец, которому он спас жизнь, после госпиталя стал оператором дронов. Сейчас они – настоящие друзья.

– Я вернулся в свой полк морской пехоты, и мы продолжили наступательную операцию. Наш путь вёл в сторону Новосёловского. Это село в Луганской области, – вспоминает Гринч. – Там ситуация была крайне напряжённой. В сентябре, октябре и начале ноября мы вели долгие и интенсивные бои, которые происходили в разных направлениях. Несли потери… Это был трудный опыт, который навсегда остался с нами. Исходя из него, мы учили новобранцев, осознавая свою ответственность перед вновь прибывшими.

Но опыт опытом, а от ранения никто не застрахован. Был ранен и Александр.

Тогда позиции подразделения Гринча находились всего в 30-ти метрах от окопов ВСУ. Вражеский пулемёт не давал вынести с поля боя ни погибших, ни раненых. Александр решил исправить ситуацию.

– Я разработал план, разведал ситуацию и был уверен, что смогу справиться, – вспоминает герой. – Согласовал свой план с командиром роты, он дал добро… Каждую ночь я подползал всё ближе и ближе к пулемётному гнезду, забрасывая их гранатами, чтобы создать хаос.

Гринч «кошмарил укров» целый месяц. И устав от его вылазок, ВСУшники отправили на охоту за героем «птичку» – дрон с гранатой, которую сбросили на Александра. Его спасло лишь то, что он был в каске и бронежилете…

Очнувшись, Александр попробовал позвать на помощь, но его никто не услышал. Он понимал, что, оставаясь в воронке, будет легкой добычей для врага, а попадать в плен в его планы не входило. И тогда боец принял решение добираться до своих самостоятельно. Потеряв много крови, с серьёзным ранением головы, в шоковом состоянии он преодолел три километра до места эвакуации. Врачи, которые его спасли, говорили, что он во второй раз родился – настолько серьёзным было ранение…

Вера в победу

Рассказывая о том, как встречает наших бойцов население, Александр назвал три категории жителей – те, кто искренне радуется приходу русской армии, те, кто готов всадить нож в спину, и те, кто как будто сошёл с киноленты «Свадьба в Малиновке».

– Многие помогают. Вот, например, одна бабуля, когда мы после минометного обстрела укрылись у неё в сарае с ранеными, дала нам телегу, чтобы мы могли их эвакуировать, – вспоминает Александр. – В основном именно от старшего поколения идёт поддержка. Но молодёжь постепенно тоже начинает понимать, на чьей стороне правда. А вообще надо, чтобы каждый понимал, где живёт и какая страна его окружает, что Россия хочет мира, а не кровопролития. У меня нет ненависти или вражды к украинскому народу и вообще нет вопроса о самом украинском народе. Ведь раньше мы жили в едином государстве, в котором рядом мирно сосуществовали украинцы и русские.

Александр пока находится в отпуске по ранению, но планирует вернуться в строй.

– Сейчас я настроен снова вернуться на службу, хотя очень хочется проводить дочь в первый класс. Всё будет зависеть от решения комиссии, – говорит герой моего рассказа. – Я могу стать оператором дронов, инструктором в приграничной зоне, где мои навыки будут полезны для новичков, которые ещё не нюхали пороху.

– А что супруга говорит на это?

– Конечно, она не в восторге. Но понимает, что я не могу поступить иначе. Мне иногда говорят, что я уже отдал своё здоровье и могу успокоиться. Но кто, если не я? Это моя Родина, я защищаю не абстрактное что-то, а свою землю, свою семью… Я хочу делать что-то полезное для государства. Даже «на гражданке». Пока идёт СВО, я буду помогать с гуманитаркой.

И это – не красивые слова. Ещё в госпитале Александр не бездельничал, а участвовал в отправке на фронт машин с гуманитарной помощью – дронами, прицелами.

Сегодня наши мужественные земляки, такие же, как Гринч – Александр Григорьев, – в зоне специальной военной операции проявляют себя как настоящие патриоты страны, достойно продолжают дело наших дедов и прадедов. Каждый из них вносит свой вклад в защиту России, обеспечивая безопасность нашей Родины.

«Солдаты, офицеры и добровольцы бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», – сказал в одном из своих выступлений президент России Владимир Путин.

И эти герои – действительно живут среди нас. Вся Ленинградская область гордится нашими защитниками и ждёт их с Победой домой, живыми и здоровыми.

Татьяна Чумерина

Фото из личного архива А. Григорьева