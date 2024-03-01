«Орлята России»: нас выбрало время!

На наших глазах российское образование претерпевает множество изменений. Одно из новшеств - это отряды «Орлят России». Этот масштабный всероссийский проект для начальной школы по воспитанию активных граждан страны стартовал в 2021 году. «Орлята России» носят на груди значок как знак принадлежности к большой и славной орлятской семье и соблюдают ее законы. Младший школьник, принятый в «Орлята России», понимает, что теперь он - не просто ученик, он - в большой и дружной команде и отвечает не только за себя, но и за товарищей по классу. Орлята учатся дружбе, взаимовыручке, делают добрые дела, с пользой проводят свободное время.

Тот, кто прошел все этапы воспитания и взросления в советских школах, сразу отметит, что по сути - это возрождение октябрят. Без политической окраски.

В новой школе №12 торжественная церемония посвящения в «Орлята России» – первое большое мероприятие. Общешкольная линейка проходила в просторном спортивном зале, украшенном символикой новой детской организации. Звучали жизнеутверждающие песни, текст которых уже успели разучить орлята.

Надо заметить, что программа «Орлята России» включает не только детей, но и педагогов, родителей и учеников-наставников из старших классов. Вместе, в тесном сотрудничестве, дети и взрослые будут проходить образовательные тренинги, выполнять задания и получать опыт работы в команде, где «один за всех и все за одного». И все вместе стремиться к общей цели.

На первой линейке это уже было видно. Нарядные школьники, их классные руководители, вожатые, родители – все были рядом и вместе. Ученики-наставники помогали и опекали младших: читали им стихи, помогали строиться и собираться в орлятский круг, показывали пример в танцевальных движениях.

Перед началом церемонии будущих орлят приветствовали почетные гости – начальник сектора комитета образования Гатчинского района Ирина Пулина, главный специалист по организации работы Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Гатчинском районе Александр Кузьменко и директор школы №12 Ксения Елистратова.

- Для нашей новой школы – это очень волнующий момент и настоящее событие, - сказала Ксения Елистратова. - Сегодня в школе формируется первый в ее еще короткой истории отряд «Орлят России». В нашем понимании орленок - это тот, кто любит и уважает родителей, кто прилежно учится, закаляет себя физически, воспитывает волю и упорство. И тот, кто держит свое слово, умеет дружить, общаться со сверстниками и старшими, помогает своим родителям. Мы - администрация школы, педагоги очень надеемся, что вы будете гордо нести имя орленка и подтверждать это имя добрыми поступками, успехами, достижениями, коллективными делами во славу своей семьи, школы и великой России.

Ребята услышали легенду об Орленке. А почетные гости, поздравив их со званием «Орленок России», пожелали быть его достойным: «быть первыми, быть лучшими».

Татьяна Можаева