Семейное чтение — в центре внимания областных библиотек

Двухдневный семинар для библиотечного сообщества Ленинградской области был организован Ленинградской областной универсальной научной библиотекой (ЛОУНБ) в партнерстве с Музейным агентством Ленинградской области и Ленинградской областной детской библиотекой (ЛОДБ). Основной целью мероприятия стало изучение сотрудниками областных библиотек лучших современных практик по продвижению книги и популяризации семейного чтения.

Перед началом семинара руководители областных библиотек приняли участие в экскурсии по музею «Дом станционного смотрителя» в Выре. Чуть позже, уже в Вырицкой детской библиотеке, состоялась основная часть мероприятия - открытие сразу нескольких событий, Года семьи и Года празднования 225-летия А.С. Пушкина в Ленинградской области.

В Вырицкой детской библиотеке участников семинара ждал приятный сюрприз - презентация необычной интерактивной выставки «Портрет семьи на фоне времени: Вырицкий пейзаж». Эта выставка была создана в рамках сетевого проекта «Жить в этом мире». Ещё одна выставка представляет цикл иллюстраций Кати Толстой для книги стихотворений Марины Цветаевой «Мой рыцарь».

С приветственным словом к участникам семинара обратилась директор Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Ирина Викторовна Семёнова. В 2024 году ЛОУНБ отмечает славный юбилей — 80 лет со дня своего открытия. На сегодняшний день она является главным государственным универсальным книгохранилищем Ленинградской области. В фонде библиотеки - более 400 тысяч экземпляров книжных и периодических изданий по всем отраслям знаний. Также центральная государственная библиотека региона является координационным и научно-методическим центром для 382 муниципальных библиотек Ленинградской области.

О текущих и планируемых совместных проектах библиотечного сообщества Ленинградской области напомнила директор Ленинградской областной детской библиотеки Майя Сергеевна Куракина.

Несколько таких проектов, связанных с семейным чтением, представила директор Вырицкого библиотечно-информационного комплекса Татьяна Кирсанова, выступив с докладом «Явление семьи в библиотеке. Перспективы развития культуры современного детства». В частности, сетевой проект «Жить в этом мире» создан в партнерстве с Ленинградской областной детской библиотекой. Участники и партнеры программы — Вырицкая, Выборгская, Сланцевская, Тихвинская детские библиотеки, писатель и семейный психолог Е. Мурашова, писатели А. Строкина и Н. Дашевская.

Главный замысел этого проекта — создать такую среду в библиотеке для детей и взрослых, которая давала бы возможность погружения в воспоминания, понимание, разгадку кодов, которые существуют в каждой семье и повседневной культуре. Цель этой объемной программы - практика сотрудничества подростков и взрослых. Одно из средств — преобразование библиотечного пространства под эти задачи.

Центральным событием этого дня стало выступление руководителя Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН Юрия Чёрного (Москва), который представил свою авторскую методику медленного чтения. Методика предполагает возвращение к практике чтения, характерной для эпох Античности и Средневековья. Путь, который она предлагает, заключается в выходе через текст в реалии «вторичной устности» постписьменного общества настоящего и будущего.

Прочитав лекцию «Медленное чтение в современной библиотеке», Юрий Чёрный предложил участникам семинара практическое занятие по этой методике — по очереди медленно прочитать вслух поэму А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Юлия Лысанюк