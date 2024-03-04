Отчёт первых лиц Гатчины: бюджет с профицитом и стратегия социально-экономического развития

Виталий Филоненко отметил, что в этом году истекают полномочия действующего состава совета депутатов города Гатчины:

- В сентябре нас ждут очередные выборы в совет депутатов, поэтому я позволю себе представить не только итоги работы за 2023 год, но и дополнить отчет показателями работы за последние пять лет.

Как рассказал Виталий Андреевич, в совете депутатов города Гатчины сформировано пять постоянных комиссий. В 2023 году было проведено 27 заседаний комиссий, на которых было рассмотрено 98 вопросов. Совет депутатов провел девять заседаний, принял 60 решений, в том числе восемь – по главному финансовому документу, который определяет жизнедеятельность города, – бюджету.

По итогам 2023 года бюджет города Гатчины был исполнен по доходам в сумме 1 млрд 624 млн рублей, что на 114 млн рублей больше показателей 2022 года. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 771 млн рублей. По расходам бюджет города исполнен в сумме 1 млрд 611 млн рублей.

Муниципальные программы

С 2014 года бюджет города Гатчины является программным. В 2023 году в Гатчине действовало восемь муниципальных программ. По итогам года объем их фактического финансирования составил 1 млрд 528 млн рублей – это 95 % от всех расходов бюджета.

Виталий Филоненко подробнее остановился на муниципальных программах, наиболее затратная из которых – «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории». На ее реализацию в 2023 году израсходовано 748 млн рублей – 46,5 % от всех расходов бюджета. В рамках этой программы средства направляются на капитальный ремонт дорог и дворов, на содержание и уборку дорог, детских и спортивных площадок, озеленение города, уличное освещение, устройство пешеходных переходов и установку светофорных постов.

На реализацию программы «Развитие сферы культуры» в 2023 году было направлено 278 млн рублей, на «Формирование комфортной городской среды» – 88 млн, на исполнение программы «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан» - 25 млн рублей, на «Социальную поддержку отдельных категорий граждан» – 15 млн. Также бюджетные средства расходовались на «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики», «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности», на «Стимулирование экономической активности».

Виталий Андреевич поблагодарил совет депутатов за сохранение взвешенного, лишенного конъюнктурности подхода в работе, а жителей Гатчины – за поддержку, конструктивную критику и обратную связь:

- Безусловно, перед нами стоит еще немало задач. Нам есть, над чем работать. Главное, что каждый день мы делаем шаг вперед, чтобы завтрашний день стал лучше. Дорогу осилит идущий! Все вместе мы – большая команда, и наша общая цель – процветание любимой Гатчины.

Гатчина – столица Ленобласти

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подвела итоги социально-экономического развития города Гатчины за 2023 год и последнюю пятилетку и объявила задачи на год текущий.

3 апреля 2023 года Гатчина официально стала административным центром региона: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, наделяющий Гатчину статусом столицы региона. Для Гатчины это был год стратегического планирования: 28 июня на заседании городского совета депутатов утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Город Гатчина» на период до 2035 года. Стратегическая цель – повышение качества жизни и создание условий для социального благополучия граждан, что соответствует Национальным целям развития нашего государства.

Производство и рынок труда

Уже с 2019 года Гатчина активно включилась в реализацию национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология». И, начиная с 2019 года, в общей сложности на реализацию нацпроектов в Гатчине израсходован 1 млрд 80 млн рублей.

Несмотря на кризисную ситуацию, связанную с пандемией и беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада, в последнюю пятилетку экономика города показала свою устойчивость.

Гатчина традиционно располагает мощным промышленным потенциалом с высокой квалификацией персонала. Основными налогоплательщиками были и остаются предприятия: НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, «ОДК-Сервис», ООО «Галактика», завод «Буревестник», АО «Баррикада», ЦНИИ «Электроприбор», Гатчинский ССК», ООО «Приматек».

Итоги 2023 года демонстрируют сохранение тренда на стабильный рост всех основных экономических показателей. Объем отгруженных товаров собственного производства вырос в 2023 году на 12 % и составил 61,1 млрд рублей. За 5 лет этот показатель увеличился на 77,4 %.

Важно, что наиболее высокими темпами растут объемы производства на обрабатывающих предприятиях, продукция которых наиболее конкурентоспособна и с наибольшей добавленной стоимостью. Показатель в 2023 году составил 36,8 млрд рублей. Темп роста к прошлому году – 106,6 %.

Уверенно стабильная ситуация наблюдается и на рынке труда:

- уровень безработицы за пять лет сократился с 0,34% до 0,10%,

- средняя заработная плата за 5 лет выросла на 20 201 рубль и достигла на 1 октября 2023 года 64 401 рубля.

Гатчинские предприятия активно реализуют и планируют новые инвестиционные проекты. Только на развитие в 2024 году предприятиями запланировано около 5 млрд рублей. Эти инвестиции дадут новый импульс для социально-экономического развития Гатчины.

Наука

Гатчина традиционно остается в числе научных центров страны. И ПИЯФ, и «Прометей» успешно и результативно выполняют задачи по укреплению научно-технологического суверенитета России. На 2024 год у предприятий большие планы.

В рамках проекта по созданию на базе высокопоточного исследовательского реактора ПИК Международного центра нейтронных исследований ПИЯФ будет устанавливать 20 экспериментальных станций (пять уже введены в эксплуатацию), работа на которых позволит удовлетворить потребности в проведении нейтронных исследований не только России, но и зарубежных стран.

В рамках второго большого проекта по созданию новейшего отечественного научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины в 2024 году будет выполняться установка оборудования для лечения онкологических заболеваний, а также для диагностики и терапии заболеваний нервной системы и системы кровообращения.

Немаловажные задачи решаются и на площадке Научно-производственного экспериментального комплекса. В 2023 году специалистами НПЭК были разработаны новые поколения антифрикционных полимерных материалов для применения в узлах трения морской техники и гидроэлектростанциях.

Разработан также инновационный способ получения тонкостенных профилей, применяемых в производстве современных скоростных судов. Идет работа над новыми материалами в этом направлении.

«Умный город» и нацпроект

Город Гатчина с 2019 года участвует в пилотном проекте по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Уже многое сделано:

- внедрены зоны Wi-Fi на 18-ти общественных пространствах;

- установлена 241 камера, 12 умных остановок;

- внедрена система управления городским освещением с функцией диммирования. Заключен энергосервисный контракт сроком на семь лет на замену 4300 светильников;

- актуализирована карта-схема водоснабжения и водоотведения Гатчины и разработана интерактивная карта-схема газоснабжения Гатчинского района, в том числе на территории Гатчины;

- строится инфраструктура для электротранспорта;

- функционирует система мониторинга уборки и наличия техники на участках.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за пять лет было благоустроено и отремонтировано четыре общественных пространства, 44 дворовые территории, девять пешеходных дорожек, построено 37 детских и спортивных площадок на общую сумму 772,3 млн рублей.

В 2023 году была обустроена новая общественная территория «Гатчинский дворик» и отремонтированы восемь дворов, пять детских площадок, два тротуара на общую сумму 136 млн рублей.

На 2024 год запланированы работы по благоустройству на общую сумму 381,7 млн рублей.

ЖКХ и газификация

За пять последних лет на сферу ЖКХ было потрачено около 3,3 млрд руб.

В 2023 году отремонтировано 2839 погонных метров сетей водопровода и канализации и израсходовано 48,6 млн рублей. В 2024 году на ремонт 11 объектов – сетей канализации, сетей водоснабжения и водоотведения – планируется потратить 206 млн руб. Также на 2024 год в Гатчине запланировано строительство канализационной сети по ул. Багажной и ул. Герцена протяженностью 420 метров.

В 2023 году на сферу теплоснабжения израсходовано 106,6 млн рублей. Отремонтировано 1078 погонных метров сетей теплоснабжения и две котельные – № 10 и № 11 на общую сумму 106,6 млн рублей. В 2024 году на ремонт объектов топливно-энергетического комплекса планируется израсходовать 302,2 млн руб. и отремонтировать 1652 погонных метра теплотрасс:

- шесть участков теплотрассы на улицах Радищева, Урицкого, Рошаля, Красная, Чехова;

- участки тепловых сетей, расположенных в границах благоустройства на ул. Куприна, 120-й Дивизии до ул. Рысева и у д. 20-а по ул. Урицкого – 20,7 млн руб.;

- три участка теплотрассы на ул. Зверевой.

За пять лет в Гатчине по газификации были проведены работы по пяти объектам. Реконструированы два газорегуляторных пункта, проведена газификация микрорайона Мариенбург. Длина обслуживаемых газопроводов – около 52 км, расходы запланированы в размере 1,3 млн руб.

В Гатчине еще 20% домовладений остаются не газифицированными, и работа в этом направлении продолжается.

Жилищный вопрос

С 2019 года в Гатчине было построено 167 тысяч кв. м жилья, 17 многоквартирных домов. В 2023 году площадь жилищного фонда составила уже 2,4 млн кв. м – 744 многоэтажек и 3381 частный жилой дом. Муниципальный жилищный фонд в 2023 году составил 0,11 млн кв. м.

В сфере предоставления жилищных услуг в городе работает 15 управляющих организаций. В управлении ЖКХ г. Гатчины – 528 многоквартирных домов, и 150 домов – в управлении и обслуживании 14 управляющих компаний. Также в городе организовано 66 ТСЖ и ЖСК.

В 2023 году расселено пять аварийных многоквартирных домов, улучшили условия проживания 187 граждан. За счет освободившегося благоустроенного муниципального фонда расселено восемь квартир.

В 2024 году планируется расселить дом № 40 по ул. Рысева, площадь жилых помещений – 275 кв. м, улучшат условия проживания 32 человека.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина» в 2023 году выполнен ремонт 12 жилых помещений в многоквартирных жилых домах на общую сумму 5,6 млн рублей. Фондом капитального ремонта Ленинградской области в 2023 году выполнен капитальный ремонт в 8 домах на сумму 137,8 млн руб.

Дороги

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина» в 2023 году проводилось строительство автодороги, продолжающей ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе, израсходовано 28 млн рублей; отремонтировано семь автомобильных дорог протяженностью 7,1 км, израсходовано 212,9 млн руб.

В 2024 году общая сумма расходов, запланированных на строительство и ремонт автомобильных дорог, составляет 391,8 млн рублей.

- Позади еще один год напряженной работы. Не всё, но многое нам удалось сделать. Достигнутые успехи – это результат упорного и эффективного труда руководителей, специалистов, трудовых коллективов и активных жителей. В этой связи выражаю свою признательность жителям города, всем своим коллегам, депутатам, руководителям предприятий и учреждений, предпринимателям, общественным организациям за взаимодействие и сотрудничество. Наша главная задача на сегодня – продолжать решать проблемы населения, сосредотачивая усилия на повышении качества жизни людей, обеспечении дальнейшего комплексного социально-экономического развития Гатчины! – сказала Людмила Нещадим.

Заслуженные награды

На заседании выступил депутат Законодательного собрания Александр Русских. О работе областного Молодежного парламента рассказал депутат городского совета, зампред Молодежного парламента Ленобласти Станислав Бойко.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие сферы социальной защиты населения Гатчинского района директор Гатчинского филиала Центра соцзащиты населения Наталья Корсакова награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области.

Серебряная медаль Союза городов воинской славы «За активную патриотическую деятельность» вручена генеральному директору лингвистического центра «Диалог» Елене Тааме.

Почетной грамотой Союза городов воинской славы за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи на героической истории, боевых и трудовых традициях поощрен гендиректор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев.

Благодарность Общественного совета Западного военного округа Минобороны РФ за оказание содействия в решении служебно-боевых задач получили руководитель молодёжного военно-патриотического клуба «Отчий край» Владимир Жилин и его заместитель Андрей Шарапов.

Екатерина Дзюба