Юнармейцы танцуют «Вальс Победы»

Юнармейцы танцуют вальс. Стройные юноши в элегантных костюмах или в кителях с аксельбантами стремительно кружатся с девушками в красивых нежных платьях.

Первый открытый юнармейский бал «Вальс Победы» принимал Таицкий культурно-досуговый центр. В конкурсе за звание лучших исполнителей «Вальса Победы» состязались девять команд из Гатчинского, Всеволожского, Ломоносовского районов и Сосновоборского городского округа. Это команды общеобразовательных учреждений, воспитанники военно-патриотических, подростково-молодежных клубов, формирований и объединений, официально зарегистрированные в Главном штабе Юнармии по Ленинградской области.

Организатором бала выступил Районный центр детского творчества при поддержке комитета образования Гатчинского района.

Юнармейцев приветствовали глава Таицкого поселения Андрей Костюгин, исполняющий обязанности председателя комитета образования Гатчинского района Марина Шутова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.

Бал стал для ребят настоящим праздником. Юнармейцы показали, что они не только хорошо учатся, чтут традиции юнармейского братства, но и отличаются галантностью манер и умением танцевать.

В конкурсной программе «Юнармейского бала» было только одно испытание - «Свободная бальная композиция», в основе которой положена стилистика и фигуры русского (венского фигурного) вальса.

В состав жюри вошли профессиональные хореографы, военные, представители общественности, педагоги. Работу жюри возглавляла начальник сектора комитета образования Гатчинского района Ирина Пулина. Экспертами оценивалась техника исполнения, композиция и хореография, имидж и зрелищность. Так же члены жюри отмечали наличие базовой техники исполнения вальса, вальсовый поворот, музыкальность и синхронность при исполнении.

В результате никто не остался без призовых номинаций. В номинации «Артистизм» была награждена команда «Молот» Кудровского центра образования №1. В номинации «Очарование» - команда «Балтийские крылья-1» Сертоловской школы №3. У второй команды этой же школы «Балтийские крылья-2» - приз в номинации «Имидж».

В номинация «Костюм» отмечена команда «Дела.Миру» Пудостьской школы Гатчинского района. В номинации «Творческий образ» - команда «Дружина» Дома детского творчества Сосновоборского округа. В номинации «Красота и грация» - команда «Беркут» Оржицкой школы Ломоносовского района.

Пьедестал почета заняли: 1 место - команда «Патриот» Гатчинской школы №7; 2 место - команда «Доблесть» Муринского центра образования №1, Всеволожский район; 3 место - команда «Военно-патриотического клуба имени Михаила Дмитриевича Скобелева» Пламенской школы Гатчинского района.

Татьяна Можаева

Фото организаторов мероприятия