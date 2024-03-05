Школа за 1,5 млрд станет лучшей в регионе

4 марта свой рабочий визит в Гатчину Сергей Яхнюк начал с посещения строительной площадки школы в микрорайоне Аэродром. Вместе с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Татьяной Бездетко и главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим он осмотрел строительный объект снаружи и прошел по будущим школьным коридорам, где с Нового года уже работает центральное отопление.

- Цель моего приезда – убедиться, что со времени моего посещения строительства в мае прошлого года здесь многое изменилось, – сказал Сергей Яхнюк. – Да, проведен огромный объем работ, подрядчик докупил необходимые комплектующие, четко сформированы планы – по графику работ, и есть уверенность в том, что школа будет введена в срок. А может быть, даже и раньше. Город ждет эту школу, в Гатчине необходимы еще новые школы, чтобы все дети учились в одну смену. Конечно, средств требуется много, и без помощи регионального и федерального бюджетов тут не обойтись. Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул необходимость поддержать строительство школ из федеральных средств.

Представитель подрядчика – генеральный директор Гатчинской строительно-монтажной компании Максим Адамюк заверил, что работа идет по графику: отставания нет. Квалифицированных рабочих на объекте достаточно, чтобы произвести работы в срок, а ввод объекта в эксплуатацию, согласно контракту, – июнь 2025 года. По словам гендиректора, некоторое сдерживание темпов происходит из-за необходимости замены отдельных материалов, что влечет дополнительные согласования с госэкспертизой. Это немного задерживает оперативность принятия решений. Сейчас на стройке находится порядка сотни человек, в данный момент ведутся работы по начинке внутренней инженерии, завершается прокладка наружных сетей коммуникаций. В марте строители приступят к внутренней отделке помещений, и в четырехэтажном здании учебной части уже тепло – затопили еще под Новый год.

Максим Адамюк признался, что в практике Гатчинской строительно-монтажной компании школ такого масштаба еще не было:

- Нам как жителям Гатчины хотелось бы сделать объект, достойный столицы Ленинградской области; моя собственная внучка Ева пойдет в первый класс в эту школу. Бюджет объекта – 1 млрд 585 млн рублей. Надеюсь, что мы не сильно выйдем за рамки первоначальной стоимости, определенной год назад – в марте 2023-го.

Людмила Нещадим заметила, что смета, конечно, пересматривалась, но на сегодняшний день есть все положительные заключения с учетом изменений, которые вносились в проектно-сметную документацию. Средства бюджетом предусмотрены, и здесь опасений никаких нет.

- Я уверена: школа на Аэродроме будет одной из лучших не только в Гатчинском районе, но и во всей Ленинградской области, поскольку на этапе проектирования многое учитывалось, задачи сформулировали представители гатчинской системы образования. Сегодня нужно, чтобы каждая школа могла заниматься предпрофессиональной подготовкой, поэтому мы определяем основные направления образовательного процесса в каждой школе. И в новой школе на Аэродроме будут предусмотрены классы для предпрофессиональной подготовки по тем специальностям, которые наиболее востребованы в Гатчинском районе, – отметила Людмила Николаевна.

Напомним, что школа на Аэродроме на 1175 мест строится в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Екатерина Дзюба