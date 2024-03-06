День Калевалы – история и современная мода

Зал Школы дизайна 28 февраля украсили тематические экспозиции. «Сюжеты Калевалы в лоскутном шитье» представили мастерицы АНО Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Анна Зыкова и Ольга Зеленкова, «Художественный лен» - мастерица Маргарита Васильченко. «Калевалу глазами детей» увидели гости на выставке рисунков учеников художественного отделения Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова (педагог Надежда Николаева).

Особое праздничное настроение создавали участники студии современного танца «Чикс» и ансамбля «Людмила» Школы третьего возраста города Гатчины. Вместе с ними участники праздника разучили «Карельский танец» и «Ралли-ялли». Все желающие приняли участие в мастер-классах, в том числе по игре на традиционных музыкальных инструментах и ткачеству, с удовольствием попробовали «калитки» - национальную выпечку. Эти открытые пирожки из несладкого теста с картошкой и пшенкой испекли для гостей студенты технологического факультета ГИЭФПТ под руководством Лины Кутьковой.

Интерес вызвала презентация, посвященная карело-финской культуре, которую подготовил факультет менеджмента, социальной работы и туризма

ГИЭФПТ.

Эпос «Калевала» является достоянием карело-финских народов и одним из важнейших элементов их национальной культуры. Большая часть материалов для этого эпоса была собрана в Карелии и на территориях современных Архангельской и Ленинградской областей. С тех пор герои Калевалы путешествуют по миру, завоевывая любовь людей.

Гвоздем праздничной программы стал показ коллекции костюмов «Калевала». Их создатели - вдохновленные народным эпосом студенты Школы дизайна. Работа над коллекцией - часть учебной программы. Студенты сами предложили идею, нарисовали эскиз, придумали крой, сделали лекала и отшили тоже своими руками. В работе над образом им помогали наставники, но то, что получилось в результате мозгового штурма, это «зернышко» - они выращивали сами.

О том, как древние руны карело-финского эпоса находят отражение в творчестве молодых модельеров, рассказали студентки третьего курса бакалавриата Дарья Прокофьева из Новгородской области и Мария Филипповская из города Волхова.

- О возможности создать коллекцию и поехать с ней на конкурс рассказала наша преподаватель. Честно скажу, от нее же я впервые узнала, что такое «Калевала» как явление, - призналась Дарья Прокофьева. – Нам поручили найти в интернете первоисточник и прочитать. Читала летом, пока отдыхала на каникулах. Перед нами стояла задача придумать дизайн и сшить костюмы. Когда я читала, какие-то фрагменты выписывала и сразу придумывала образы.

У меня было несколько идей и, следовательно, несколько набросков с различными персонажами - Щука, Лось, Орел. В сентябре прошлого года прошло совместное обсуждение с преподавателями и кураторами, которые нам подсказали, куда двигаться, что исправить. Студентов поделили на пары, чтобы было удобнее и эффективнее работать. Мы разложили эскизы и проработали идеи: какой хотим крой, что планируем показать. Так, в моем случае решали — это будет топ с юбкой, брючный костюм или просто рубаха. Остановились на рубахе. Пришли к тому, что это будет прочтение «Калевалы» на современный лад. А у меня - собирательный образ «Крылья орла». Шили, естественно, сами. У меня образ Орла из темной сказки. И он из черной бязи. Эту бязь мы сами травили белизной. Полученным результатом я довольна – наша коллекция вызывает массу положительных эмоций.

Студентка Мария Филипповская воплотила образ «Древесные руны». Почему именно этот мотив тронул душу?

- Когда разрабатывали концепцию, идей было много, и, соответственно, много разных эскизов. Кроме растительного направления, были эскизы с персонажами эпоса – я предлагала главных героев, их взаимодействие на контрасте темных и светлых сил. В конце концов решили остановиться на собирательном образе, чтобы он дополнял коллекцию и смотрелся органично. Это зеленая рубаха с аппликацией, для которой мы штампами делали узор в виде годичных колец деревьев и рисовали от руки руны. В плечо вшиты полосы, символизирующие ветви деревьев, – рассказал Мария.

После окончания Школы дизайна Дарья Прокофьева и Мария Филипповская планируют участвовать в дизайнерских проектах, готовы предлагать свои идеи, разрабатывать и продвигать бренд.

- Спектр широк. И я вижу, что у меня есть возможности, - уверена автор «Древесных рун» Мария.

В честь Дня Калевалы в Гатчинском районе прошло еще несколько литературных, художественных, творческих праздников. 4 марта в Вырицком культурном центре гостей встречал праздник карело-финской культуры «Легенды северных широт», в программе которого были выставки, мастер-классы, этно-дефиле, театральная зарисовка по мотивам эпоса «Калевала» и спектакль.

Татьяна Можаева