Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 7 марта останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.03.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
д. Меньково.
д. Ст. Колено.
07.03.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Грязно,
д. Замостье,
д. Выра,
д. Ст. Поддубье,
д. Н. Поддубье.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.