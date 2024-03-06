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Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 7 марта останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.03.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

д. Меньково.

д. Ст. Колено.

 

07.03.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Грязно,

д. Замостье,

д. Выра,

д. Ст. Поддубье,

д. Н. Поддубье.    

 