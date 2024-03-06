Гатчина: дайджест культурных событий с 7 по 14 марта

Гатчина праздничная

В четверг, 7 марта, в 11.00, в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15а, т. 71-610) начнётся семейный праздник «Есть в марте день особый…», посвящённый Международному женскому дню (6+). Здесь же можно будет увидеть праздничную выставку-поздравление «Букет из самых нежных чувств…» (12+).

7 марта, в 18.00, в Центре творчества юных (Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29) состоится праздничный концерт «Звучи, Весна! Весне дорогу!» Вход свободный (6+)

8 марта, в 13.00, в Гатчинском городском Доме культуры (пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) начнётся праздничный концерт «Будьте счастливы всегда!», посвященный Международному женскому дню. Вход свободный (6+)

8 марта, в 15.00, в Духовно-просветительском центре Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1Б) начнётся праздничный концерт «Ангел мой, образ твой - дар небес» (МКО им. Императрицы Александры Федоровны). Выступают Тигрий Бажакин (баритон), Елена Сергина (сопрано), Георгий Албанчук (тенор) и Ольга Голубева (фортепиано) (12+).

9 марта, в 16.00, в арт-кафе «Компромисс» (Центр творчества юных) состоится творческий вечер «Берегите женщин». Вход свободный (12+)

9 марта, в 18.00, в Гатчинском городском Доме культуры начнётся большой праздничный концерт звезд российской эстрады Александра Юрпалова и Оксаны Орловой «Барышня и хулиган» (16+).

Гатчина театральная

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры) представит следующие постановки для взрослых и детей.

В пятницу, 8 марта, в 12.00, здесь начнётся детский спектакль «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову» (0+). В этот же день, в 17.00, здесь покажут спектакль для взрослых «Старший сын» (16+).

9 марта, в 12.00 в театре «За углом» начнётся спектакль для детей «Доктор Айболит» (0+). Вечером, в 18.00, взрослые смогут увидеть спектакль (водевили) по произведениям А.П. Чехова «Медведь», «Предложение», «Юбилей» (16+).

10 марта, 17.00 в театре-студии состоится спектакль «Я стою у ресторана» (16+).

10 марта, в 12.00, Гатчинский ТЮЗ приглашает детей на спектакль «Золотой цыпленок» (0+).

Гатчина музыкальная

8 марта, в 15.00, в музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) состоится вечер памяти Дмитрия Ерофеевича и Тамары Викторовны Огородновых «Минувших дней воспоминанья...». Вход свободный (6+).

9 марта, в 15.30, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца (Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78) начнётся концерт к Международному женскому дню «Весенняя фантазия». Выступают Геннадий НИКОНОВ (труба, вокал), Игорь СМИРНОВ (фортепиано), Пётр НИКОНОВ (вибрафон), Василиса ЦЫГАНОВА (фортепиано). Стоимость билета - 300 руб. (6+)

Гатчина выставочная

9 марта, в 15.00, в музее города Гатчины откроется выставка акварелей Натальи Косьянковской «Мечта рождает красоту». Вход свободный (6+).

В малом выставочном зале музея открыта выставка предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Евгеньевны Ковалевой «Дивный сад» (0+). В фойе музея можно увидеть выставку художественной студии «Доброслава» «Люби. Учись. Рисуй» (0+).

Духовно-просветительский центр Покровского собора приглашает на выставку живописи и графики Алексея Фетисова «Мой город – моё вдохновение» (6+).

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина открыты следующие выставки: «Живая нить традиций…» (выставка вязания крючком Татьяны Спиридоновой (д. Лампово); «Притяжение Севера» (выставка живописи Юлии Трудовой (6+); «Поэт и муза» (выставка-вернисаж оцифрованных картин из собраний всероссийского музея А.С. Пушкина (12+).

В выставочном зале центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) работает фотовыставка работ М. Рятте «Моя Гатчина» (12+). В медиатеке можно посетить фотовыставку «До встречи с тобой» (от группы помощи бездомным животным «Чуткое сердце» (12+).

В библиотеке-филиале №1 (ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, т. 276-88) открыта выставка акварелей Е. Зыковой «Философия чувств» (6+).

В гатчинской детской библиотеке (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) можно познакомиться со следующими экспозициями: «Дорога и мы» (выставка муниципального этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения); «Моя любимая книга» (выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9; «Хитросплетение строк» (выставка-игра, посвященная Дню поэзии).

Гатчина познавательная

С 11 марта в гатчинской детской библиотеке будет проходить игровая программа «Русская, старинная, румяная да блинная» (по заявкам, 6+).

12 марта, в 12.30, в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится беседа-знакомство с библиотекой для младших школьников «Здравствуй, книга!»

15 марта, в 16.30, в музее города Гатчины начнётся лекция из цикла «Зодчие нашего города» «Винченцо Бренна». По входному билету в музей (6+).