В Ленинградской области все избирательные участки оснащены средствами видеонаблюдения

Во время проведения выборов Президента России в период с 15-17 марта 2024 года средства видеонаблюдения будут работать непрерывно, для этого созданы все условия по бесперебойному и безопасному функционированию связи общего пользования.

«Видеофиксация, современные компьютеризированные урны для голосования - это не только средства обеспечения правопорядка и безопасности на избирательных участках, но и средства обеспечения прозрачности и честности предстоящих выборов. Право граждан принимать участие в выборах закреплено Конституцией Российской Федерации и задача органов власти, избирательной системы обеспечить реализацию данного права. Все избирательные участки должны работать постоянно, бесперебойно, чтобы наши жители смогли проголосовать, когда им удобно. Нам важно услышать мнение каждого нашего жителя: каждый голос имеет значение», - вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.