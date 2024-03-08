Гатчинские баскетболисты – сильнейшие на Северо-Западе

Елена Афанасьева – женщина-праздник: массовик-затейник, клоун Цветик, тамада. Она же – Карлсон: лидер команды волонтеров, помогающей бойцам на фронте и раненым в госпиталях. Она же – отзывчивый и очень ранимый человек, прекрасная жена и мать, рукодельница и просто красавица. Накануне 8 Марта мы попросили Елену Анатольевну рассказать, как она стала русским Карлсоном, которого знает вся страна и заграница, кто помогает ей «варить варенье победы», и почему не все праздники одинаково полезны.