Гатчинские баскетболисты – сильнейшие на Северо-Западе
В Великом Новгороде с 29 февраля по 3 марта проходил финал Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол - в школу») чемпионата «ЛОКОБАСКЕТ-Школьная лига» сезона 2023–2024 гг.
В соревнованиях приняли участие школьные команды юношей и девушек из шести регионов - Калининградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Ленинградской областей и Республики Карелия.
Ленинградскую область представляла команда девушек из Гатчинской школы № 2.
Одержав победы во всех сыгранных матчах, команда девушек Ленинградской области третий год подряд стала победителем финала – сильнейшей на Северо-Западе. Самым ценным игроком турнира признана Алина Казакова, лучшим защитником - Екатерина Васильева.
Поздравляем игроков команды – это Сонина Анастасия, Васильева Екатерина, Юркевич Светлана, Егорова Аделина, Городняя Вероника, Михайлова Карина, Казакова Алина, Кузнецова Милана, Александрова Майя, Снимщикова Мария и Иванова Марина. Тренируют спортсменов тренеры-преподаватели Юлия и Сергей Юркевич.
Поздравляем гатчинских спортсменок с выходом в суперфинал, который пройдет в Краснодаре с 12 по 17 мая.