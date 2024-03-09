Волонтёрский центр «Сети для Победы»

Полное название этого волонтёрского центра - «Сети для Победы. Гатчина. Помощь участникам СВО». Как говорит куратор объединения Анна Плиска-Буркова, с самого начала деятельности волонтёров и до сегодняшнего дня сплетено и отправлено на фронт 1269 маскировочных сетей.

Но здесь занимаются не только сетями: сотни волонтёров трудятся над сбором гуманитарной помощи, изготовлением необходимой одежды, блиндажных свечей, сухого армейского душа, тактических носилок и многого другого, без чего на фронте не обойтись.

Сети спасающие

Сети бывают разные: в одни лучше никому не попадаться, а без других просто не выжить. Именно такие сети — спасающие — плетёт сейчас вся наша страна для фронта и для победы. Маскировочные сети самого разного размера и цвета — одна из самых востребованных вещей на фронте.

Обучиться плетению таких сетей может любой человек. Но, как говорит Анна Плиска-Буркова, это нужно делать правильно, согласно поставленным самими бойцами задачам — только тогда в этом будет смысл.

Анна участвует в волонтёрском движении практически с самого начала - с того самого момента, когда была объявлена мобилизация на СВО. Как только встал вопрос об изготовлении маскировочных сетей, она начала собирать всю возможную информацию, стала учиться сама. И сети, к которым она приложила свои руки, быстро стали востребованы на фронте в силу их особой прочности.

Секрет такой востребованности - в особенной технологии, которую придумала Анна. Как она говорит, в изготовлении сетей должно учитываться все. Волонтёры работают адресно - по заявкам с фронта. В зависимости от поступившей заявки сначала подбирается основа — рыбацкая сеть необходимого размера. В неё вплетаются специально нарезанные ленточки из прочной ткани спандбонд определённого цвета и даже оттенка.

Маскировочные сети плетут по особой технологии, разрабатываемой Анной и ее помощницами на протяжении не одного месяца. Вплетаемые в рыбацкую сеть ленточки должны крепко держаться: такой элемент нельзя оторвать из сети даже при особом желании.

Рыбацкие сети нужного размера Анна нарезает сама.

- Сети приходят к нам размером 38 на 28 метров — площадь больше тысячи квадратных метров, вес — 50 килограммов, - говорит она. - Сначала их нужно нарезать по ширине и длине. Ленточки для плетения тоже должны нарезаться по правилам — правильной длины, ширины и формы.

Сети изготавливаются разных цветов — под заказ, в зависимости от типа местности и сезона. Мастерицы сами придумали им названия: «старая трава», «грязь плюс хаки» и так далее.

Готовые сети аккуратно упаковываются. В пакет с сетью вкладывают рисунки и письма от детей. На упаковке обязательно указывается клуб, где она плелась.

- Была у нас такая история, - вспоминает Анна. - Боец из Коммунара, там, «за ленточкой», получил сеть из своего города. Он позвонил домой: «Мама, ты представляешь, мы получили сеть из Коммунара!» А мама тогда даже не знала, что у них плетутся сети. Пришла к девчонкам с пирогом. Ревели все вместе...

Труженицы тыла

В волонтёрском центре в Гатчине плетут сети женщины из самой Гатчины, из Верево и ближайших окрестностей.

- Мои дорогие плетуны и нарезальщицы — это настоящие труженицы тыла и прекрасные люди с добрым сердцем, - говорит Анна. - Они все трудоголики — на этом всё и держится.

Ирина Александровна плетёт сети с марта 2023 года. Приходит сюда каждый день.

- Сначала я узнала, что для сетей нужны ткани: принесла ткани, - говорит она. - Потом увлеклась, начала учиться плести. Когда пришла сюда, увидела своими глазами, что это помогает нашим ребятам, что сети спасают людей... У меня на фронте племянник. Когда плету сети, часто думаю о нём...

Валентина Александровна пришла в центр совсем недавно — в начале этого года. Живёт в Гатчине, но о гатчинских «плетунах» узнала от волонтёров из Соснового Бора, которым тогда помогала.

- У меня мотивация совершенно конкретная, - говорит женщина. - Смотришь новости, болеешь и думаешь, как, чем помочь. С автоматом не пойдёшь, в армию меня не возьмут. Просто сочувствовать — мало. Хочется что-то конкретное делать, каким-то делом помогать. Вы не представляете, сколько сюда людей приходит, сколько всего приносят! Я даже и не думала, что так может быть... Морально я очень довольна — потому что могу помогать, потому что занимаюсь делом, что эти сети уходят не на какие-то склады, а по конкретным адресам, в конкретные части.

«Из Дружной Горки с любовью!»

- Каждый наш клуб - это крепкая сплоченная команда волонтёров, золотыми ручками которых создаются наши волшебные сеточки для защиты ребят и маскировки боевой техники, - говорит Анна Плиска-Буркова. - Каждый клуб — собственное государство со своим лицом, названием и своим куратором. На сегодняшний момент у нас 27 клубов, и это не считая тех людей и тех сообществ, которые нам помогают, школы, например. И везде трудятся просто замечательные и очень ответственные люди. Мы уже даже не команда, мы уже — семья!

Трудолюбивой «пчёлкой» называют в центре председателя семейного совета Дружной Горки Татьяну Иванову, которая постоянно курсирует между Гатчиной и Дружной Горкой.

- Наша помощь фронту начиналась со сбора гуманитарных посылок, - рассказала Татьяна Викторовна. - Потом мы узнали из телевизора, что госпиталям необходимы медицинские валики. Узнали, как их делать, и начали шить их сами, передавая потом в гатчинский госпиталь. С Анной мы познакомились чуть позже, когда она приехала в Дружную Горку: наши женщины уже начинали плести сети, и Анна их учила. Организовать помещение для плетения сетей в Дружногорском Доме культуры нам помогла депутат нашего поселения Людмила Геннадьевна Погодина. Кстати, потом все женщины, которые начали плести сети, присоединились к нашему семейному совету.

Помимо маскировочных сетей и медицинских валиков в Дружной Горке также изготавливают сухой армейский душ и блиндажные свечи.

На вопрос, почему она занимается этим, Татьяна Викторовна отвечает просто: «У меня там из родных никого нет, но все они — наши дети, наши мальчики, наши братья. Сердце болит за всех. Когда ты что-то делаешь для них, сердце успокаивается...»

«Швеи-феи» и «Золотые руки ангелов»

Есть в волонтёрском центре и свой швейный цех, который обустроили мастерицы из Верево. На стене висит школьная доска, на которой мелом записаны план работы и текущие результаты. Нательное бельё и безрукавки, постельное бельё, медицинские валики для госпиталя, футболки, кофты и шапки из флиса для отправки на фронт...

Ирина Меркулова приезжает сюда из Верево каждый день.

- Мы начинали ещё в волонтёрском объединении Веревского клуба, - говорит Ирина Николаевна. - Тогда у нас было всего две машины. Перевезли их сюда, а чуть позже к ним добавились и оверлоки — принесли неравнодушные люди... В данный момент я шью шапочки для бойцов. К нам приходит рулон флисовой ткани, мы её раскраиваем. Сначала шьём из неё кофточки: мы их уже больше трёхсот сшили! Из оставшихся лоскутов шьём шапочки. Обрезками, которые от них остаются, набиваем медицинские валики — у нас безотходное производство!

Здесь же шьют медицинские подушки и валики для раненых. Чехлы для валиков делаются из непромокаемой клеёнки, а начинка - из обрезков поролона (поролоновых губок) или тканей.

В отдельной комнате разместилась дружественная мастерская «Золотые руки ангела». Здесь изготавливают тактические носилки, волокуши для раненых.

Волонтёрский центр «Сети для Победы» приглашает всех желающих принять участие в помощи нашим бойцам, находящимся на СВО или проходящим реабилитацию в госпиталях. Центр расположен по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, 16Б (в здании, где прежде был институт ИВЭСЭП).

Подробную информацию по направлениям деятельности центра, по всем клубам, по отчётам о сборе средств и закупке материалов можно получить на странице «ВКонтакте» «Сети для Победы, Гатчина. Помощь участникам СВО» (https://vk.com/club223002526).

Юлия Лысанюк