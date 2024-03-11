«Я читаю без запинки!»

Ни для кого не секрет, что с каждым годом всё острее встают проблемы с детской речью. Ребенок долго не говорит, а если и говорит, то очень плохо, в его высказываниях нет ясности и четкости. В первую очередь страдают сами дети: их трудно понять и родителям, и воспитателям.

Такую проблему решают учителя-логопеды, к которым несколько лет назад присоединились и сотрудники детской библиотеки. В итоге восемь лет назад в Гатчине родился совместный проект «Развитие связной речи», созданный педагогом детского сада №26 Еленой Лысенко и библиотекарем младшего абонемента детской библиотеки Ольгой Обуховской.

Проект основан на прочтении произведений детских писателей и проговаривании детьми прочитанных текстов под чутким наблюдением и с поддержкой учителя-логопеда. В него включены совместное проговаривание звуков, деление слов по слогам, ответы на вопросы и многое другое, что могут сделать библиотекарь и учитель-логопед на занятиях с детьми.

Подбор нужной и интересной литературы по темам бесед, игра со стихами и сказками дают возможность специалистам наблюдать за произношением детей, поправлять их и ставить правильно звуки. Смена обстановки, занятия непосредственно в библиотеке среди множества книг создают атмосферу спокойствия и уюта. Результатом совместной работы становится ежегодный конкурс чтецов, который проводит Ольга Юрьевна Обуховская.

В конце февраля детская библиотека города Гатчины вновь распахнула свои двери для ребят, спешащих на логопедический конкурс чтецов. Учитель-логопед Елена Александровна Лысенко пригласила на конкурс своих коллег, подготовив для ребят стихи и скороговорки известного детского писателя Алексея Шевченко. Важно было подобрать такие произведения, чтобы малыши с ними справились, сумев прочитать их с выражением и без запинки.

На конкурсе чтецов ребят ждал настоящий сюрприз: к ним в гости приехал из Санкт-Петербурга сам автор подготовленных ими произведений - Алексей Шевченко!

Конкурс прошёл весело и очень интересно. Ребята прекрасно читали стихи и скороговорки, радуя своих педагогов. Алексей Анатольевич внимательно выслушивал каждого маленького конкурсанта, оценивал выступления, а потом и сам читал малышам свои сказки. Своими нарядами хвастались девочки, по-джентльменски вели себя мальчики. В ожидании решения конкурсного жюри Елена Лысенко и её коллеги провели для детей логопедическую игру.

По итогам конкурса было решено вручить сразу несколько гран-при. Среди детей из подготовительных групп победителями стали Арина Зарубина (детский сад №52, педагог Полина Смелова) и Георгий Репета (детский сад №45, педагог Ирина Урвачёва). Победителями в старших группах стали Катя Хасанова (детский сад №45, педагог Елена Середа) и Григорий Стародуб (детский сад №43, педагог Лариса Балыкова).

Все маленькие участники конкурса получили свои призы и подарки, а в конце встречи все вместе сфотографировались с любимым писателем Алексеем Шевченко.

Организаторы конкурса выражают благодарность всем педагогам, которые готовили к конкурсу маленьких победителей. Среди них - Тамара Шифрина, Анна Прусова, Виктория Абрамова, Лариса Вечерская, Елена Лысенко, Елена Шабалина, Анна Смирнова, Светлана Думинова, Татьяна Воронина, Алла Нейман, Наталья Шестенкова, Ирина Андреева.

Подготовила Юлия Лысанюк