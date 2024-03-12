Гатчинцы выбирают объекты благоустройства

Голосование проводится по программе нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России. В голосовании могут принять участие жители России старше 14 лет и выбрать объекты, которые будут благоустроены уже в следующем году.

Помогать жителям с выбором проектов будут волонтеры благоустройства. Они расскажут о Всероссийском голосовании и продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте.

«Продолжается набор волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2024 году. Заявки на платформе Добро.рф подали уже более 1050 человек ― они расскажут жителям, как сделать комфортнее все районы региона. Помочь сделать свой город красивее может любой житель России, достигший 14 лет. Ребята, взрослые, волонтеры серебряного возраста будут помогать жителям на голосовании за общественные пространства, которые обретут новый облик в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Приглашаем ленинградцев регистрироваться на платформе Добро.рф и в свое свободное время помогать делать Ленобласть еще красивее и комфортнее!» ― рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Работу волонтеров организует Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.

Именно жители решают, что появится в их городе – набережная, парк, сквер, детская или спортивная площадки, а может, и центральная площадь города.

В Гатчине для выбора жителям будут предложены три территории, определенные жителями в рамках голосования в конце минувшего года:

- у Березовых ворот, которая продлится и через дорогу - охватит пустырь перед магазином «Магнит» на ул. Хохлова, 2 и территорию около бывшей парковой будки перед домом 1 по ул. Крупской;

- на улице Соборной от ул. Урицкого до д.21а по ул. Соборной (южная сторона вокруг Павловского собора);

- вдоль домов по ул. Гагарина, д. 20, 22, 23, 24, 25, 30 - ул. Урицкого, д. 32, 30а - ул. Карла Маркса, д.65, 65в.

После подведения итогов голосования будет разработано как минимум два дизайн-проекта благоустройства территории-победителя, после чего жителей пригласят принять участие в голосовании еще раз – выбрать понравившийся проект.

Жители городских и сельских поселений Гатчинского района уже сделали свой выбор – голосование проходило в начале года:

- в Большеколпанском поселении преобразится общественная территория на ул. 30 лет Победы между домами 6–8;

- в Веревском поселении появится сквер Пожарных-спасателей;

- в Войсковицком поселении - аллея «Центральная»;

- в поселке Вырица будет реализован 3-й этап благоустройства территории у Вырицкого культурного центра;

- в Дружногорском поселении – 2-й этап сквера «Усадебный»;

- в Елизаветинском поселении будет обустроена территория вокруг мемориала;

- Кобринское поселение украсит парк «Сиреневый Бор» в п. Высокоключевом;

- в Новосветском поселении преображения ждёт общественная территория воколо дома № 12;

- в Пудомягском поселении будет обустроен сквер Воинской славы;

- Пудостьское поселение пополнится еще одним сквером для семей с детьми «Сказка»;

- в Рождественском поселении преобразится общественная территория у дома 48а;

- в Сиверском поселении благоустроят торговую площадь в д. Белогорка;

- в Сусанинском поселении появится Сусанинский парк;

- в Сяськелевском поселении – общественное пространство «Мой друг»;

- в Таицком поселении обновления ждёт общественная территория на ул. Пушкина.

Всего жители Ленобласти уже выбрали 97 территорий для благоустройства в 2025 году в поселениях с малой численностью.

Напомним, что в 2024 году в Гатчине будет благоустроено общественное пространство в микрорайоне Мариенбург, а в 2023 году в рамках этой программы появился «Гатчинский дворик» за кинотеатром «Победа».

Андрей Соколов